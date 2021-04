Le ministre des Finances tient à remercier Lynne Roiter pour son travail chez Loto-Québec depuis 35 ans

QUÉBEC, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, tient à souligner le travail et l'engagement de Mme Lynne Roiter, présidente et chef de la direction de Loto-Québec, qui quittera ses fonctions au cours des prochaines semaines après une carrière de plus de 35 ans au sein de la société d'État.

Diplômée en droit de l'Université Laval et membre du Barreau du Québec depuis 1972, Lynne Roiter a entrepris sa carrière à Loto-Québec en 1985 à titre de directrice des affaires juridiques, pour ensuite occuper le poste de secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique de 1996 à 2017. Elle est présidente et chef de la direction depuis le 31 mai 2017.

Du même coup, le ministre salue l'arrivée de son successeur, M. Jean-François Bergeron, qui prendra les commandes de Loto-Québec le 1er juin prochain.

M. Bergeron était, depuis mars 2019, président et chef de la direction de la Société québécoise du cannabis. Il avait auparavant occupé des postes de vice-président à la Société des alcools du Québec.

Citation :

« Première femme à diriger Loto-Québec, Mme Roiter a fait un travail remarquable tout au long de sa carrière, et elle a contribué au succès et au développement de cette société d'État importante pour les Québécois. Elle a été un exemple d'intégrité et de dévouement au service public. Je tiens à la remercier pour ses années de service.

Son successeur, M. Bergeron, saura poursuivre ce travail et relever les nombreux défis qui se présenteront au cours des prochaines années. »

Eric Girard, ministre des Finances du Québec

