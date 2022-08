QUÉBEC, le 15 août 2022 /CNW Telbec/ - Comme l'exige la Loi sur le ministère des Finances, le ministre des Finances a publié aujourd'hui le Rapport préélectoral sur l'état des finances publiques du Québec - Août 2022. Analysé par la vérificatrice générale du Québec, ce rapport mise sur la rigueur et la prudence. Il présente un portrait complet de la situation économique et financière du Québec afin d'éclairer les citoyens en vue des élections du 3 octobre prochain.

Quatre constats importants se dégagent du Rapport préélectoral sur l'état des finances publiques du Québec - Août 2022 :

l'économie du Québec s'est redressée en 2021 de façon remarquable et la progression de l'activité économique se poursuivra en dépit des risques présents, lesquels comprennent notamment l'invasion de l' Ukraine par la Russie, l'évolution de la pandémie et l'inflation élevée;

par la Russie, l'évolution de la pandémie et l'inflation élevée; les revenus autonomes additionnels découlant de la révision favorable des indicateurs économiques permettent de financer la totalité des coûts de reconduction des programmes existants;

le cadre financier inclut des versements au Fonds des générations croissants sur l'horizon de prévision, un financement stable et prévisible des missions de l'État ainsi que les décisions gouvernementales prises depuis le budget 2022-2023;

même s'il n'est pas à l'abri des aléas pouvant avoir des répercussions sur son cadre financier, le gouvernement ne prévoit pas à court terme de ralentissements économiques de l'ampleur de ceux découlant d'une récession et, si ceux-ci devaient survenir, les provisions prévues dans le cadre financier pourraient permettre d'y faire face.

Des prévisions plausibles selon la vérificatrice générale du Québec

Au terme de ses travaux d'examen, la vérificatrice a conclu que les hypothèses et les prévisions économiques et budgétaires relatives au cadre financier et à la dette présentées dans le rapport préélectoral pour les trois prochaines années (2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025) sont plausibles.

Un cadre financier prudent

Le cadre financier s'appuie sur des prévisions économiques qui tiennent compte adéquatement des risques économiques. Il prévoit des améliorations totalisant 2,3 milliards de dollars annuellement en moyenne au cours des cinq prochaines années. En outre, il comprend une prévision de l'évolution des dépenses du gouvernement tenant compte du coût des services publics annoncés, lequel est établi en fonction de la croissance des coûts de reconduction des programmes existants.

En raison de l'incertitude actuelle, le cadre financier prévoit une provision pour risques économiques et autres mesures de soutien et de relance de 10 milliards de dollars. En excluant cette provision, l'équilibre budgétaire, après les versements des revenus consacrés au Fonds des générations, est atteint sur tout l'horizon du cadre financier.

Respect des objectifs de réduction de la dette

La Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations prévoit que pour l'année financière 2025‑2026, la dette brute ne pourra excéder 45 % du PIB alors que la dette représentant les déficits cumulés ne pourra excéder 17 % du PIB. L'atteinte de ces deux objectifs est actuellement prévue. Au 31 mars 2026, le ratio de la dette brute au PIB devrait s'établir à 37,7 % alors que le ratio de la dette représentant les déficits cumulés au PIB devrait se situer à 15,4 %.

Citation :

« Nous présentons aujourd'hui un portrait juste, prudent et responsable de la situation économique et financière du Québec qui tient compte des dernières informations disponibles et du contexte d'incertitude affectant l'économie mondiale. Nous avons utilisé une approche équilibrée combinant une saine gestion des finances publiques et un financement stable et prévisible des grandes missions de l'État. Le cadre financier présenté dans ce rapport constitue une base transparente et vérifiée sur laquelle tous les partis pourront bâtir leurs programmes électoraux. »

Eric Girard, ministre des Finances

Pour en savoir plus sur le Rapport préélectoral sur l'état des finances publiques du Québec - Août 2022 : www.finances.gouv.qc.ca.

