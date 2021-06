Le ministre des Finances accueille favorablement les conclusions du rapport d'audit sur les casinos du Québec

QUÉBEC, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Eric Girard, accueille favorablement les conclusions du rapport d'audit de la firme Deloitte sur les casinos et salons de jeux du Québec. Ce document confirme l'absence de lacune majeure dans les procédures de Loto-Québec. Le gouvernement entend, dans les meilleurs délais, évaluer les recommandations formulées dans le rapport d'audit et mettre en œuvre celles qui seront retenues.

Rappelons que le 30 novembre 2020, à la suite d'allégations dans les médias sur la fréquentation du Casino de Montréal par des individus liés au crime organisé ainsi que sur les difficultés de Loto-Québec à contrer le blanchiment d'argent, le ministre avait annoncé son intention de confier à un vérificateur externe le mandat de réaliser un audit indépendant sur les casinos et salons de jeux du Québec. Le mandat, accordé à la suite d'un appel d'offres à la firme Deloitte en février dernier, touchait quatre volets, soit le blanchiment d'argent, les prêts usuraires, les programmes de loyauté et les mesures mises en place pour assurer l'indépendance et la sécurité des employés.

Afin d'appliquer les meilleures pratiques en la matière, le gouvernement entend mettre en place, dans la mesure du possible et en collaboration avec Loto-Québec, les contrôles proposés. Ces recommandations portent principalement sur :

les pouvoirs de Loto-Québec de fixer des seuils de vérification diligente (identité des joueurs, source ou provenance des fonds, bénéficiaires effectifs, etc.) plus stricts que ceux établis par la loi anti-blanchiment canadienne conformément à une approche basée sur le risque;

le pouvoir d'exclure des joueurs des casinos et salons de jeux pour des motifs liés à des activités criminelles;

les mécanismes permettant un partage d'information accru entre Loto-Québec et les corps policiers sur les stratagèmes, typologies et techniques de blanchiment d'argent, sur les individus et groupes criminels organisés spécifiques ainsi que sur les modes précis de fonctionnement.

Le ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation entend également donner suite rapidement à la recommandation de sensibiliser les employés et les joueurs au prêt usuraire comme méthode de recrutement des groupes criminels organisés.



Il adhère également à la recommandation de suspendre l'adhésion au programme de loyauté des casinos (Casino Privilèges) pour tout joueur ou client ayant un profil à haut risque ou faisant l'objet d'une procédure d'exclusion des casinos et salons de jeux de Loto-Québec, ainsi qu'à celle d'annuler les points accumulés dans le cadre du programme par le joueur visé.

Finalement, soulignons que le rapport ne confirme pas les allégations qui suggéraient que les employés sentaient leur indépendance ou leur sécurité menacées. Toutefois, il propose de bonnes pratiques à cet égard, notamment par l'ajout de mécanismes de détection des comportements indésirables.

Le rapport sommaire d'audit de la firme Deloitte est disponible sur le site Web du ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca.

Citation :

« Les allégations rapportées en novembre dernier étaient manifestement liées à des évènements passés et ne reflétaient pas la situation actuelle. Le rapport de Deloitte confirme que les procédures en vigueur chez Loto-Québec sont solides.

Nous analyserons attentivement l'ensemble du document et nous agirons pour mettre en œuvre les recommandations. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation

