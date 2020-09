Le ministre délégué Lionel Carmant prend acte du dernier bilan annuel des directeurs de la protection de la jeunesse

QUÉBEC, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, accueille aujourd'hui le bilan annuel des directeurs de la protection de la jeunesse (DPJ), qui porte sur l'année 2019-2020, et souhaite souligner par la même occasion le travail accompli au cours de la dernière année par les équipes investies auprès des jeunes en difficultés sur l'ensemble du territoire québécois.

La 17e édition de ce bilan nous rappelle cette année que la responsabilité de la protection des enfants est avant tout collective, et que chacun a le devoir de contribuer à cet effort pour assurer à chaque enfant la possibilité d'évoluer dans un environnement sain, propice à sa sécurité et à son développement. Un accent particulier est mis cette année sur le contexte de pandémie que traverse la société québécoise, et sur le fait que les intervenants ont tout mis en œuvre pour poursuivre leurs visites auprès des enfants en difficulté et leur famille.

Parmi les grands constats soulevés au cours de cette année, notons :

qu'il y a eu 118 316 signalements traités, soit en moyenne 324 situations d'enfant signalée par jour;

qu'une hausse de 12 % des signalements traités a été observée par rapport à l'année précédente;

qu'une hausse de près de 35 % des signalements traités et de près de 25 % des signalements retenus a été constatée depuis 2015-2016;

que les signalements proviennent en majorité des employés d'organismes publics, à 33 %, comme par les années précédentes;

que le nombre de signalements du premier trimestre de 2020-2021 a chuté d'environ 20 % au Québec.

Malgré l'augmentation importante du nombre de signalements, l'ajout d'intervenants et la consolidation du soutien clinique rendue possible par les investissements gouvernementaux au cours de la dernière année ainsi que les efforts soutenus par les équipes sur le terrain ont notamment permis de diminuer de façon significative le nombre de jeunes en attente d'une évaluation.

Citation :

« Depuis notre arrivée au pouvoir nous avons investi massivement dans les services de la DPJ. Plusieurs actions concrètes ont été posées, pensons notamment à la révision des standards de pratique, la révision de certaines règles administratives. Maintenant, nous sommes à une période charnière pour la protection de la jeunesse et sa réforme. N'oublions pas que nous faisons également face à une période particulière en raison de la pandémie. Les défis sont grands. Il faut redoubler de vigilance pour le bien-être de nos enfants. J'en profite pour saluer le formidable travail de nos équipes dans ce contexte inédit, de même que les efforts remarquables qu'elles ont déployés ces derniers mois, notamment pour bonifier nos façons de faire, au bénéfice de nos enfants et de leur famille. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Parmi les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les services de protection de la jeunesse au cours de la dernière année, notons qu'une somme de 47 M$ a été injectée pour contribuer à éliminer les listes d'attente, en plus d'un montant de 18 M$ visant à renforcer le mentorat et le soutien clinique aux équipes.

À cela s'ajoute un investissement majeur supplémentaire de 90M$ pour les services aux jeunes en difficulté et leur famille, annoncé le 1er juillet 2020.

Lien connexe :

Pour consulter le Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse/directeurs provinciaux 2020 : Bilan DPJ 2019-2020

