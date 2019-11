Le ministre délégué Lionel Carmant annonce la révision du Programme d'aides matérielles pour les fonctions d'élimination ainsi qu'un financement récurrent annuel de 1,2 M$

QUÉBEC, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce la révision du Programme d'aides matérielles pour les fonctions d'élimination. Le Guide de gestion a été complètement revu et amélioré afin que les critères d'admissibilité et l'allocation de fournitures soient appliqués de manière uniforme. À cette annonce s'ajoute un financement récurrent annuel de 1,2 M$. L'ajout de cette somme permettra, entre autres, d'éliminer la liste d'attente.

Ce programme vise à répondre aux besoins essentiels des personnes dont la déficience ou le trouble du spectre de l'autisme requiert du matériel spécialisé ou non spécialisé pour les fonctions d'élimination urinaire, intestinale et de trachéostomie.

Sa révision fait suite au constat d'importantes disparités interrégionales et intrarégionales sur le plan des clientèles admissibles, du matériel et des quantités ainsi que des budgets disponibles. Le nouveau guide contient également les orientations nécessaires pour assurer des économies d'échelle, proposant entre autres aux établissements de procéder à des appels d'offres ou à des achats groupés.

Citation :

« Chaque personne a droit à sa dignité et celle-ci ne devrait jamais être reléguée au second plan en raison d'un programme non adapté. Cette révision du programme permettra de mieux desservir les personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle, ou encore un trouble du spectre de l'autisme, qui ont de grands besoins et qui ne peuvent en assumer les coûts. Le programme, qui n'avait jamais été révisé en profondeur depuis 2003, sera désormais à même de mieux répondre aux besoins de ces personnes, tout en contribuant à une meilleure gestion des ressources et des priorités ainsi qu'à une meilleure accessibilité à l'aide fournie. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Les travaux de révision du Programme d'aides matérielles pour les fonctions d'élimination ont été réalisés par un comité de travail ministériel composé d'experts cliniques et de gestionnaires. Un projet pilote a par la suite permis de valider le guide.

La clarification des critères d'admissibilité inclus dans le Guide de gestion révisé permettra de recentrer l'attribution des aides pour la clientèle initialement visée par le programme, soit les personnes qui présentent une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Par ailleurs, une clause de droit acquis est prévue afin que ne soit pas remis en cause le statut des personnes admises au programme avant l'application officielle du Guide de gestion révisé.

La gestion clinique du programme sera assurée par les directions des programmes-services en déficience physique, déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme, alors que la gestion financière sera réalisée avec la collaboration des directions des ressources financières. Ceci contribuera à diminuer les délais d'attente et à optimiser les achats.

