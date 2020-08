Le ministre délégué Lionel Carmant annonce la mise en place d'un nouveau HUB pour les demandes de rendez-vous de première ligne

QUÉBEC, le 5 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce aujourd'hui qu'une solution informatique permettant l'harmonisation et la gestion des rendez-vous avec un médecin en première ligne sera mise en place dès cet automne dans certaines régions. Un déploiement à l'échelle provinciale suivra.

Cette solution, développée par l'entreprise PétalMD inc., va améliorer l'accès à la prise de rendez-vous dans les cliniques médicales, en présentant à l'usager l'ensemble des plages disponibles, quelles que soient les plateformes de prise de rendez-vous utilisées par ces cliniques. Ces dernières, qui représentent plus de 7 000 médecins de première ligne, pourront par ailleurs optimiser ainsi la gestion de leurs horaires.

La solution de PétalMD inc. a été choisie parce qu'elle est la seule actuellement sur le marché à offrir le niveau de sécurité nécessaire et à pouvoir être déployée dans les délais demandés en raison de la probabilité d'une deuxième vague de la pandémie de COVID-19. Son implantation se fera dans un premier temps en septembre 2020 à Montréal et dans les régions limitrophes, puis dans toutes les autres régions au cours des mois suivants.

Citation :

« Avec cette nouvelle solution informatique, nous souhaitons amorcer un virage majeur dans la gestion des rendez-vous de première ligne, de manière à intégrer les outils existants au sein d'une approche globale qui facilitera l'accès à ces services pour les usagers. C'est également une excellente façon d'accroître l'autonomie des citoyens dans la gestion de leur parcours de services, de manière cohérente avec la tendance actuelle et à venir en matière de santé et de services sociaux. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Les plateformes de prise de rendez-vous concernées par cette solution informatique sont Rendez-vous Santé Québec, Bonjour Santé, Chronometric, Tap medical, Dialogue et Logibec Réorientation.

Elle inclura également des systèmes d'information de type dossier médical électronique tels que KINLOGIX, MEDESYNC, MYLE, OSCAR-QC et OMNIMED, entre autres.

Le coût d'acquisition de la solution est de 2,9 M$, pour un contrat de cinq ans, avec possibilité de renouvellement qui pourrait aller jusqu'à 12 ans.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Renseignements: Camille Lambert-Chan, Attachée de presse du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 418 558-8329