OTTAWA, ON, le 21 déc. 2020 /CNW/ - L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante.

Darlene Heather Carreau, directrice générale et avocate générale principale au ministère de la Justice Canada, est nommée administratrice en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires pour un mandat de cinq ans.

Biographie

Darlene Carreau a obtenu un baccalauréat en sciences sociales de l'Université d'Ottawa en 1993 et un baccalauréat en droit de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa en 1996. Elle est parfaitement bilingue.

Madame Carreau a commencé sa carrière juridique en pratique privée au sein d'un grand cabinet d'avocats national, pour lequel elle a notamment plaidé devant la Commission des oppositions des marques de commerce et la Cour fédérale. De 2003 à 2008, elle a travaillé aux Services juridiques du Groupe de la propriété intellectuelle d'Industrie Canada, où elle a fourni des conseils juridiques, y compris sur des affaires de litige en propriété intellectuelle. De 2008 à 2019, madame Carreau a travaillé à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada au sein duquel elle occupait les fonctions de présidente de la Commission des oppositions des marques de commerce de 2008 à 2015, ainsi que de directrice générale par intérim de la Direction des brevets, de sous-commissaire aux brevets et de directrice générale de la Direction générale des services aux entreprises, de 2015 à 2019. En 2019, elle s'est jointe au ministère de la Justice Canada à titre de directrice générale et avocate générale principale de la Direction générale des pratiques juridiques, où elle a également occupé le poste de conseillère ministérielle et était chargée d'appuyer la prestation des services et la transformation numérique des services juridiques ministériels.

Madame Carreau a représenté le Canada à des réunions nationales et internationales, ainsi qu'à des forums bilatéraux et multilatéraux, y compris au Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Madame Carreau est mariée et vit à Ottawa avec son mari et leurs deux enfants.

Faits en bref

Le rôle du Service administratif des tribunaux judiciaires est de fournir des services administratifs à quatre cours de justice : la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour d'appel de la cour martiale du Canada et la Cour canadienne de l'impôt. Ces services permettent à des particuliers, à des sociétés et au gouvernement du Canada de soumettre des litiges et d'autres questions aux tribunaux, et permettent aux cours d'entendre et de résoudre les affaires dont elles sont saisies équitablement, sans retard et le plus efficacement possible.

SOURCE Ministère de la Justice Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Rachel Rappaport, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice, 613-992-6568, [email protected] ; Relations avec les médias : Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]

Liens connexes

http://www.justice.gc.ca