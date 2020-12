OTTAWA, ON, le 11 déc. 2020 /CNW/ - L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes en vertu du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence et le mérite, et sur la diversité de la population canadienne, et a pour but de veiller à la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Colin D. Clackson, c.r., avocat chez WMCZ Lawyers à Saskatoon, est nommé juge de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan . Monsieur le juge Clackson remplace monsieur le juge Ron C. Mills (Saskatoon), qui a démissionné le 1er décembre 2020.

Leah Schatz, c.r., associée chez MLT Aikins LLP à Saskatoon, est nommée juge de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan. Madame la juge Schatz remplace madame la juge D.L. Wilson (Saskatoon), qui a démissionné le 30 avril 2020.

« Je souhaite aux juges Clackson et Schatz beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'ils serviront bien la population de la Saskatchewan en tant que membres de la Cour du Banc de la Reine. »

-- L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada

Le juge Colin D. Clackson, c.r., est né et a grandi à Saskatoon, en Saskatchewan. Il a étudié à l'Université de la Saskatchewan où il a obtenu un baccalauréat en économie en 1980 et un diplôme de droit en 1983.

Le juge Clackson a déménagé à Grande Prairie, en Alberta, pour faire son stage et exercer avec son frère chez Kay, Dobko and Company. Il est retourné à Saskatoon en 1987 pour travailler avec MacDermid Lamarsh. En 1996, avec trois collègues, il a ouvert un nouveau cabinet d'avocats à Saskatoon, alors connu sous le nom de Wallace Meschishnick Clackson Zawada, et qui continue de prospérer. Dès le début de sa carrière, le juge Clackson s'est concentré exclusivement sur les litiges. Au fil des ans, il a exercé dans les domaines des dommages corporels, de la défense pénale et du droit de la famille, mais surtout dans le domaine du contentieux commercial et des assurances. Il a été nommé conseiller de la Reine en 2015.

Le juge Clackson, qui croit fermement à l'engagement, a donné de son temps à de nombreuses organisations professionnelles et communautaires au cours de sa carrière. Il a siégé au conseil d'administration de l'Association canadienne des avocats de la défense pendant 15 ans, au cours desquels il a occupé tous les postes de direction. Avant de s'engager dans l'Association canadienne des avocats de la défense, il était membre de la Saskatchewan Trial Lawyers Association, où il a siégé au conseil d'administration et a de nouveau occupé tous les postes de direction. Il a également été membre du Kinsmen Club de Saskatoon et a passé de nombreuses années au conseil d'administration de la Kinsmen Foundation à planifier son téléthon annuel, Telemiracle.

Le juge Clackson et son épouse Lorraine ont la chance d'avoir trois enfants exceptionnels, aujourd'hui adultes avec leur propre famille. Il aime le golf, la photographie et est récemment devenu l'heureux propriétaire d'un télescope.

La juge Leah Schatz, c.r., a obtenu son baccalauréat en droit de l'Université de la Saskatchewan en 1993 et a été admise au Barreau de la Saskatchewan en 1994.

Madame la juge Schatz a été associée du cabinet MLT Aikins LLP entre 2007 et la date de sa nomination, pratiquant le droit du travail et de l'emploi. Elle est entrée au cabinet à titre d'avocate en 2004. Entre 2000 et 2004, elle a été conseillère juridique interne pour la Saskatchewan Association of Health Organizations. Elle a fait son stage au sein du cabinet Gauley & Co. et y est restée jusqu'en 2000, pratiquant dans les domaines du droit de la famille, du travail et de l'emploi, et du contentieux civil. Elle a été nommée conseillère de la Reine en 2016.

La juge Schatz a activement fait du bénévolat et occupé des postes de direction dans diverses organisations professionnelles et communautaires, notamment l'Association du Barreau canadien, la Société canadienne du cancer, l'Association canadienne pour la santé mentale, la St. Anne's Senior Citizens' Village Corporation et la St. Paul's Hospital Foundation. Elle a souvent pris la parole dans le cadre de programmes d'éducation juridique.

La juge Schatz affectionne profondément les Rocheuses canadiennes. Elle aime passer du temps en plein air et surtout sur l'eau. Elle est mariée et a deux enfants adultes.

Faits en bref

Depuis novembre 2015, plus de 420 juges ont été nommés à une cour supérieure. Ces juristes exceptionnels témoignent de la diversité qui renforce le Canada . Plus de la moitié de ces juges sont des femmes, et ces nominations font état d'une représentation accrue des minorités visibles, des Autochtones, des membres de la communauté LGBTQ2S et des personnes qui s'identifient comme handicapées.

. Plus de la moitié de ces juges sont des femmes, et ces nominations font état d'une représentation accrue des minorités visibles, des Autochtones, des membres de la communauté LGBTQ2S et des personnes qui s'identifient comme handicapées. Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser l'accès à la justice pour tous les Canadiens. Afin d'améliorer les résultats pour les familles canadiennes, le budget de 2018 prévoit un financement de 77,2 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer l'élargissement des tribunaux unifiés de la famille à compter de 2019- 2020. Cet investissement dans le système de justice familiale permettra de créer 39 nouveaux postes de juges en Alberta , en Ontario , en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et- Labrador .

est déterminé à favoriser l'accès à la justice pour tous les Canadiens. Afin d'améliorer les résultats pour les familles canadiennes, le budget de 2018 prévoit un financement de 77,2 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer l'élargissement des tribunaux unifiés de la famille à compter de 2019- investissement dans le système de justice familiale permettra de créer 39 nouveaux postes de juges en , en , en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et- . Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par le gouverneur général, agissant selon l'avis du Cabinet fédéral et sur les recommandations du ministre de la Justice .

. Les comités consultatifs à la magistrature de partout au pays jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il y a 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

Des réformes importantes du rôle et de la structure des comités consultatifs à la magistrature ont été annoncées le 20 octobre 2016 afin d'accroître l'indépendance et la transparence du processus.

