Le ministre de la Justice annonce la nomination de deux juges et d'une juge de paix magistrat de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Marie-Chantal Brassard et de M. Christian Leblanc à titre de juges de la Cour du Québec et de Mme Marjolaine Brodeur à titre de juge de paix magistrat de la Cour du Québec.

Mme Marie-Chantal Brassard est détentrice d'une licence en droit de l'Université d'Ottawa. Elle a été admise au Barreau en 1994. Elle a exercé sa profession à titre de procureure et procureure en chef adjointe au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Depuis décembre 2011, elle agissait à titre de procureure en chef. Mme Brassard exercera principalement ses fonctions aux Chambres de la jeunesse, criminelle et pénale ainsi que civile à Amos.

M. Christian Leblanc est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 1993. Il a commencé sa carrière en pratique privée et, depuis 1997, il a essentiellement exercé sa profession à titre de procureur au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. M. Leblanc exercera principalement ses fonctions aux Chambres de la jeunesse, criminelle et pénale ainsi que civile à Val-d'Or.

Mme Marjolaine Brodeur est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a été admise au Barreau en 2010. Elle exerçait sa profession à titre de procureure au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Mme Brodeur exercera principalement ses fonctions à Saint-Jérôme.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777