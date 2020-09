Le ministre de la Justice annonce la nomination de cinq juges de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 10 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mmes Claudine Alcindor et Julie Philippe ainsi que de MM. Éric Couture, Louis Riverin et Jean-François Roberge à titre de juges de la Cour du Québec.

Mme Claudine Alcindor est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a été admise au Barreau en 1995. Elle a commencé sa carrière en pratique privée et depuis 2014, elle exerçait sa profession au sein de la Société de l'assurance automobile du Québec. Mme Julie Philippe possède un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a été reçue au Barreau en 2004. Elle pratiquait sa profession au sein du bureau Linteau Soulière, où elle était associée depuis 2004. M. Éric Couture est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Il a été admis au Barreau en 1998. Il a commencé sa carrière en pratique privée et depuis 2008, il exerçait sa profession au sein du Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal. M. Louis Riverin est détenteur d'une licence en droit de l'Université d'Ottawa. Il a été reçu au Barreau en 1990. Il a amorcé sa carrière en pratique privée et depuis 2012, il exerçait sa profession au sein du contentieux de Revenu Québec. Il était bâtonnier du Barreau de Québec depuis le printemps 2019. M. Jean-François Roberge est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 1998. Depuis le début de sa carrière en tant qu'avocat, il s'est consacré principalement à l'enseignement du droit. Depuis 2005, il exerçait sa profession à titre de professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke.

Mmes Claudine Alcindor et Julie Philippe ainsi que MM. Éric Couture, Louis Riverin et Jean-François Roberge exerceront principalement leurs fonctions à la Chambre civile de Montréal.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Source : Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777