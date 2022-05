Le ministre de la Justice annonce la nomination d'une juge de la Cour du Québec et de deux juges de la cour municipale de la Ville de Montréal

QUÉBEC, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Marie Kettlyne Ruben à titre de juge de la Cour du Québec. Il annonce aussi la nomination de Mme Fannie Turcot et de M. Claude Dussault comme juges de la cour municipale de la Ville de Montréal.

Mme Marie Kettlyne Ruben est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 2008 et a amorcé sa carrière au Centre communautaire juridique de la Rive-Sud, où elle exerçait toujours sa profession, et ce, à titre de directrice de bureau depuis 2018. Mme Marie Kettlyne Ruben assurera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale de Montréal.

Mme Fannie Turcot est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été reçue au Barreau en 1998 et a commencé sa carrière en pratique privée. Elle a aussi été procureure aux poursuites criminelles et pénales et depuis 2018, elle agissait comme juge de paix magistrate. M. Claude Dussault est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 1992. Il a entamé sa carrière en pratique privée et depuis 2018, il exerçait sa profession à titre de directeur de la Direction des poursuites pénales et criminelles au sein du Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal.

