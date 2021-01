Le ministre de la Justice annonce la nomination d'une juge de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 14 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Julie Vachon à titre de juge de la Cour du Québec.

Mme Julie Vachon est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle a été admise au Barreau en 1997. Elle a d'abord occupé les fonctions de substitut du procureur général au bureau de Montréal et d'avocate-recherchiste au Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels. De 1999 à 2010, elle a agi à titre d'avocate de la défense au Centre communautaire juridique de Montréal. En 2011, elle a été nommée directrice du bureau d'aide juridique. Depuis 2013, elle occupait la fonction de juge de la cour municipale de la Ville de Lévis. Mme Vachon exercera principalement ses fonctions à la Chambre de la jeunesse à Québec.

