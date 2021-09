Le ministre de la Justice annonce la nomination d'un juge de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de M. Yves Desaulniers à titre de juge de la Cour du Québec.

M. Yves Desaulniers est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Il a été admis au Barreau en 1992. Il a commencé sa carrière à titre de procureur aux poursuites criminelles et pénales. Depuis 2001, il pratiquait sa profession d'avocat associé au cabinet Desaulniers Bérubé. M. Desaulniers exercera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale et à la Chambre de la jeunesse à Rimouski.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Source: Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777