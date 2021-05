Le ministre de la Famille commande un audit externe sur la sécurité des données de la Place 0-5

QUÉBEC, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, confirme qu'à la suite de sa demande, un audit externe sera mené sur la situation actuelle de la Place 0-5 afin de s'assurer de la sécurité complète dans la gestion de ses données.

Ainsi, le ministère de la Famille déploiera rapidement une équipe d'experts en cybersécurité qui aura pour mandat d'analyser la sécurité dans la gestion des données enregistrées sur le guichet unique, de recommander les actions nécessaires pour corriger la situation afin que les meilleures pratiques en la matière soient mises en place. Avec cette mesure, le gouvernement du Québec s'assurera que la Place 0-5 ans propose un environnement sécuritaire aux milliers de parents et de services de garde qui comptent sur cet outil.

En plus de ces mesures, les autorités policières, ainsi que le Centre gouvernemental de cyberdéfense, poursuivent leur enquête afin de faire la lumière sur l'acte de piratage survenu samedi dernier.

Rappelons qu'actuellement la Place 0-5 ans est gérée par un organisme indépendant du gouvernement du Québec, soit la Coopérative Enfance Famille.

Citation :

« Comme papa et comme des milliers d'autres parents au Québec, je suis très préoccupé par le piratage survenu samedi soir. Au-delà de cette situation, plusieurs autres questions me préoccupent, notamment concernant l'accès, la gestion et la sécurité des données. Comme ministre de la Famille, je me dois d'agir et d'aller encore plus loin. C'est pour cette raison que j'ai demandé personnellement qu'on m'assure que les données confidentielles le demeurent et c'est pourquoi j'ai demandé qu'un auditeur externe soit nommé. On parle de la protection d'informations de milliers de parents, et je ne peux faire aucun compromis! Maintenant, je vais aussi m'assurer que la Coopérative Enfance Famille puisse contacter les parents touchés par la brèche de sécurité dans les plus brefs délais. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

