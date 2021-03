Le ministre Christian Dubé souligne la contribution de la présidente sortante de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

QUÉBEC, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le mandat de la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), la docteure Diane Francoeur, se termine, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, tient à souligner la contribution de celle-ci dans la réalisation de plusieurs chantiers d'importance pour améliorer les soins offerts à la population du Québec.

Au cours des dernières années, à titre de première femme présidente de la FMSQ, la Dre Francoeur a collaboré avec le ministère de la Santé et des Services sociaux dans plusieurs dossiers. Parmi ces réalisations, mentionnons notamment :

les plans de remplacement en anesthésiologie, en chirurgie et en obstétrique qui permettent d'éviter des découvertures médicales en région éloignée;

la signature d'une entente historique sur la pertinence clinique, permettant de générer des réinvestissements de 1,6 milliard $ par l'entremise de l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM);

la mise en place de balises sur les conditions de pratique des spécialistes permettant de spécifier les attentes au regard de leur engagement dans l'offre de service.

Plus récemment, son apport a également été essentiel lors du premier exercice de compte à compte visant à rééquilibrer les enveloppes budgétaires des différentes associations ainsi que l'adoption d'une première liste de projets de réinvestissement, convenue par les parties, pouvant atteindre potentiellement 112 millions $ à la suite de l'entente sur la pertinence et touchant, par exemple :

la télépathologie et pathologie numérique : essor technologique visant à améliorer l'efficience du diagnostic des maladies à potentiel évolutif rapide;

les soins virtuels en ophtalmologie : amélioration de l'accès aux soins oculaires à travers le Québec;

la billetterie provinciale informatique pour médecins spécialistes;

le Centre de répartition des demandes de services (CRDS) : informatisation des processus pour diminuer les délais lors des demandes de consultation auprès d'un médecin spécialiste;

les implants cochléaires : 400 processeurs par année;

le Registre provincial pour les prothèses et autres dispositifs implantés lors d'une chirurgie. Ce registre est un gage de qualité pour l'amélioration du suivi des dispositifs implantés tels que les bandelettes et les prothèses mammaires, de hanches et de genoux;

l'accessibilité à la médecine spécialisée en cardiologie : hausse de l'utilisation du dispositif percutané avec clip, du dispositif d'assistance ventriculaire et de l'implantation valvulaire aortique par cathéter;

les neurostimulateurs : augmenter l'accessibilité en neurologie et aux neurostimulateurs pour certains patients vivant avec des douleurs chroniques.

Citation :

« Je tiens à remercier la Dre Francoeur pour son engagement comme présidente de la FMSQ au cours des sept dernières années. Je lui souhaite le meilleur des succès, alors qu'elle retournera sous peu à temps plein auprès de ses patientes. Nous entendons poursuivre notre collaboration étroite avec la personne et l'équipe qui lui succéderont. Pour notamment améliorer l'accessibilité et offrir de meilleurs soins et services à la population, partout au Québec, nous voulons travailler de concert avec l'ensemble des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux. La FMSQ est un partenaire essentiel de cette transformation profonde que nous amorçons. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

