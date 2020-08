Le ministre Christian Dubé annonce la construction d'un nouveau bâtiment modulaire à l'Hôpital de Verdun

MONTRÉAL, le 3 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce avoir autorisé la construction d'un nouveau bâtiment modulaire à l'Hôpital de Verdun. Ce projet permettra d'accueillir 36 lits d'hospitalisation dès l'hiver prochain.

À court terme, les travaux réalisés permettront d'aménager rapidement des chambres afin de répondre aux besoins engendrés par la COVID-19, tout en relocalisant le service d'hémato-oncologie. À moyen et à long terme, l'offre de soins à l'Hôpital de Verdun sera encore plus sécuritaire pour la clientèle oncologique immunosupprimée vulnérable. La nouvelle construction permettra de réduire la pression sur les unités de soins existantes dans cette installation en attendant la réalisation du projet majeur d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital de Verdun.

Cet ajout de 36 lits s'inscrit dans la priorité du Ministre et du gouvernement de diminuer le taux d'occupation des civières à l'urgence et de mettre sur pied de meilleures conditions afin de faire face à une potentielle seconde vague de la COVID-19.

Citation :

« L'une des grandes priorités de notre gouvernement est de réduire le temps d'attente à l'urgence et la livraison de ce bâtiment modulaire à l'Hôpital de Verdun permettra de faire une avancée dans cette voie. Nous voulons offrir les meilleures infrastructures possible en matière de soins de santé et maintenir une offre de service de qualité, efficiente et sécuritaire. C'est d'autant plus important dans le contexte actuel. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Plus précisément, le projet vise la mise en place d'une unité de soins spécialisés, préfabriquée en mode accéléré, afin d'augmenter la capacité d'accueil de l'établissement en zone froide.

Le bâtiment modulaire sera conçu sur deux étages, d'une superficie de 1500 m 2 chacun. L'unité sera composée de 36 chambres individuelles avec salle de toilette et sera reliée au bâtiment existant. Le rez-de-chaussée regroupera la clinique d'hémato-oncologie et les locaux de soutien.

Le coût pour la réalisation du projet est estimé à environ 32 M$.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756