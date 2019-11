Le ministre Christian Dubé accepte la démission du président-directeur général de l'Autorité des marchés publics

QUÉBEC, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec déception mais aussi avec respect que le président du Conseil du trésor et ministre responsable de l'Administration gouvernementale, M. Christian Dubé, a accepté, aujourd'hui, la démission du président-directeur général de l'Autorité des marchés publics (AMP), Me Denis Gallant.

Conformément à ce qui est prévu dans la loi, un appel de candidatures afin de déterminer un successeur ou une successeure sera publié incessamment par le gouvernement. Comme pour l'actuel président-directeur général, la candidature pressentie devra recevoir l'approbation d'au moins les deux tiers des membres de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le gouvernement déposera prochainement une motion à l'Assemblée nationale afin de désigner la personne qui assurera l'intérim de la fonction entre la date de départ annoncée, soit le 24 janvier, et la nomination du prochain dirigeant.

« Je veux remercier Me Gallant, pour qui j'ai le plus grand respect, de sa contribution majeure à la mise en place et au démarrage de l'Autorité des marchés publics. Par sa vaste expérience, ses profondes connaissances et son intégrité, il était le candidat tout indiqué pour mettre sur les rails ce nouvel organisme de surveillance. Il a accompli ce mandat avec brio. L'AMP est aujourd'hui pleinement opérationnelle, et nous constatons déjà des résultats intéressants. J'accepte la démission de Me Gallant et je respecte son choix, mais j'avoue bien humblement que cela me déçoit. Sans attendre, nous allons entamer les démarches nécessaires pour trouver une nouvelle ou un nouveau PDG et ainsi poursuivre sur l'élan insufflé par Me Gallant. »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor

Le 1 er décembre 2017 : adoption et sanction de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics;

Denis Gallant à titre de premier président-directeur général de l'AMP; Le 25 juillet 2018 : entrée en fonction du premier président-directeur général de l'AMP;

Le 25 janvier 2019 : entrée en vigueur des dispositions concernant les ordonnances et les recommandations;

Le 25 mai 2019 : entrée en vigueur des dispositions concernant le traitement des plaintes, la communication de renseignements et la divulgation d'actes répréhensibles.

