OTTAWA, ON, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Au cours des dernières semaines, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a rencontré les dirigeants des cinq principales chaînes d'épicerie canadiennes, ainsi que les représentants des manufacturiers alimentaires internationaux et canadiens pour demander des mesures immédiates de stabilisation du prix des aliments. La stabilisation des prix nécessite le plein engagement de tous les membres de la chaîne d'approvisionnement. Le ministre est encouragé par le fait que les épiciers et les producteurs ont accepté de collaborer avec le gouvernement pour trouver des solutions dans l'intérêt des Canadiens. Aujourd'hui, le ministre Champagne a donné une mise à jour concernant ces efforts.

Premièrement, le ministre a confirmé que les cinq principales chaînes d'épicerie avaient pris des engagements initiaux, ce qui donne suite à leur promesse de soutenir les efforts de stabilisation du prix des aliments et de proposer des mesures concrètes avant l'Action de grâce. Les chaînes ont toutes présenté une série de mesures initiales qu'elles appliqueront au cours des jours et des semaines à venir. Les Canadiens peuvent donc s'attendre à des mesures comme des rabais considérables visant une sélection de produits alimentaires clés qui constituent les achats les plus importants pour la majorité des foyers, des gels de prix et des campagnes de garantie du meilleur prix. En l'absence des résultats souhaités, le gouvernement prendra des mesures additionnelles pour stabiliser le prix des aliments, et ainsi répondre aux attentes des Canadiens.

Deuxièmement, le gouvernement prend des mesures immédiates et déterminantes pour défendre les intérêts des consommateurs. Il renforce la capacité d'action du Bureau de la consommation en établissant un Groupe de travail sur les épiceries, qui se consacrera exclusivement au secteur de la vente au détail. Ce groupe assurera une surveillance mensuelle de la mise en œuvre des engagements pris par les épiciers et des actions posées par d'autres intervenants clés de l'industrie alimentaire, y compris les producteurs. Il mènera également des enquêtes et mettra en lumière des pratiques préjudiciables pour les consommateurs, comme la « réduflation » et la « déqualiflation ». En outre, le gouvernement augmente le financement du Programme de contributions pour les organisations sans but lucratif de consommateurs et de bénévoles.

Troisièmement, le gouvernement poursuit ses interventions auprès de l'industrie alimentaire, y compris en accélérant la mise en œuvre d'un Code de conduite des épiceries qui favorisera l'équité et la transparence au sein de l'industrie. Le Code de conduite des épiceries consolidera la chaîne d'approvisionnement nationale et en rehaussera la résilience. Cette démarche, dirigée par l'industrie, pourra susciter des améliorations concrètes pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des épiceries. Le gouvernement est impatient de voir ce code mis en œuvre et d'en constater les résultats.

Quatrièmement, le gouvernement prend des mesures pour accroître la disponibilité et l'accessibilité des données relatives au prix des aliments et à la répartition des coûts pour tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire. Le gouvernement et l'industrie lanceront conjointement un carrefour de données sur les prix des aliments, qui s'appuiera sur les activités actuelles de collecte de données visant à accroître la transparence, à améliorer l'accessibilité des données et à faire progresser les analyses. Ce carrefour facilitera la mise en commun des données déjà recueillies ainsi que des résultats de nouvelles recherches sur le prix des aliments au Canada. Les données seront obtenues dans le cadre d'un partenariat entre Statistique Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada et des partenaires clés du système alimentaire.

Par ailleurs, le 21 septembre 2023, le gouvernement du Canada a présenté des modifications législatives ciblées à la Loi sur la concurrence visant à se pencher sur l'abordabilité, particulièrement dans le secteur de l'épicerie. Le gouvernement continue de passer en revue les commentaires recueillis durant la vaste consultation publique menée auprès de la population et des parties prenantes, et d'évaluer comment il pourrait renforcer encore plus le cadre de la concurrence. En effectuant cet examen exhaustif, le gouvernement est déterminé à établir un marché équitable et dynamique qui permettra à l'économie canadienne d'innover et de croître tout en aidant à rendre la vie plus abordable et à accroître les choix pour les consommateurs canadiens.

Le ministre Champagne a clairement indiqué que tous les acteurs de l'industrie avaient la responsabilité partagée d'atténuer la pression que subissent les Canadiens tout en veillant à ce que les mesures de stabilisation du prix des aliments n'aient pas d'incidences négatives sur les producteurs ou les travailleurs et ne suscitent pas de comportements anticoncurrentiels. Soulignant la nécessité d'adopter une approche globale, le ministre a déclaré qu'il était impatient de poursuivre son travail avec les plus grandes chaînes d'épicerie du Canada, les manufacturiers alimentaires et les autres parties prenantes de l'industrie - tant canadiennes qu'étrangères - au cours des prochaines semaines pour stabiliser le prix des aliments au pays.

« La facture d'épicerie a connu une hausse fulgurante au cours des dernières années, et les Canadiens peinent à mettre de la nourriture sur la table. Ils sont à juste titre frustrés face à cette situation et c'est pourquoi nous mettons en œuvre des solutions pour alléger leur fardeau. Notre gouvernement multiplie les efforts pour rendre la vie plus abordable et stimuler la concurrence dans l'objectif d'offrir plus de choix aux Canadiens. Je vais continuer de surveiller étroitement les grandes chaînes d'épicerie, les entreprises de transformation des aliments et les autres membres de l'industrie en vue de stabiliser le prix des denrées alimentaires au pays. Ce n'est qu'un début! »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

