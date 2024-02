OTTAWA, ON, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui des nominations récentes au conseil d'administration du Conseil canadien des normes (CCN). François Coallier a été nommé président, et Dianne Salt et Ahmed Shalabi ont été nommés membres. Ces nominations sont entrées en vigueur le 15 décembre 2023. Dennis Hogan, Ralph Paroli et Marc Tassé ont également été récemment nommés membres. Leur nomination est entrée en vigueur le 26 janvier 2024. Tous ces mandats sont de quatre ans.

M. Coallier est membre du conseil d'administration du CCN depuis octobre 2018 et est professeur titulaire au Département de génie logiciel et des TI à l'École de technologie supérieure. Il participe de façon continue à l'élaboration de normes dans le domaine de l'ingénierie du logiciel et des systèmes depuis 1984 et, plus récemment, dans le domaine de la convergence bionumérique. Tout au long de sa carrière au sein des secteurs industriel et universitaire, il a occupé divers postes en ingénierie, en gestion et en direction des études. M. Coallier est titulaire d'un doctorat en génie électrique de l'École Polytechnique de Montréal et fellow de l'American Association for the Advancement of Science.

Mme Salt est une cadre à la retraite du secteur des communications qui possède de l'expérience multisectorielle en affaires publiques, en communications avec les employés, en relations avec les médias, en médias sociaux, en communications en cas de crise et en responsabilité des entreprises. Plus récemment, elle a été directrice des communications de Sodexo S.A. à Paris, en France. Auparavant, elle a occupé des postes de direction des communications à la Banque Royale du Canada et au Groupe Banque TD. Mme Salt est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en journalisme avec mineure en littérature française de l'Université Carleton.

M. Shalabi est à la retraite après avoir travaillé dans le domaine des normes réglementaires liées au nucléaire et aux technologies de l'information et des communications. Auparavant, il a occupé des postes d'expert-conseil à l'Association canadienne de normalisation, au ministère de la Défense nationale, à Affaires mondiales Canada, à la Commission canadienne de sûreté nucléaire et au CCN. Il a mis en œuvre des solutions de politiques publiques, d'ingénierie, de technologie et de politiques et normes de recherche à l'échelle nationale et internationale. M. Shalabi est titulaire d'un doctorat en génie nucléaire et mécanique de l'Université du Nouveau-Brunswick.

M. Hogan est actuellement président-directeur général de l'Administration de l'aéroport international de St. John's. Il possède plus de 20 ans d'expérience en direction administrative, en gouvernance d'entreprise et en gestion de projets dans les secteurs privé, public et sans but lucratif. Avant d'occuper son poste actuel, il a été président-directeur général de WorkplaceNL, occupé plusieurs postes de sous-ministre adjoint, et été secrétaire adjoint du Cabinet responsable des politiques économiques du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. M. Hogan est titulaire d'un baccalauréat ès arts en économie et en commerce de l'Université Memorial et d'une maîtrise en administration des affaires du Massachusetts Institute of Technology.

M. Paroli a fait carrière en sciences et en technologie et a travaillé à l'élaboration de normes, notamment à titre de président du conseil d'administration d'ASTM International. Il est membre du conseil d'administration de Parnassa Building Envelope Standards and Technology Inc. Auparavant, il a occupé divers postes au Conseil national de recherches Canada, notamment à titre de scientifique et de directeur de la recherche et du développement, ainsi que de directeur général par intérim au Centre de recherche en métrologie. M. Paroli est titulaire d'un doctorat en chimie physique et inorganique de l'Université McGill et d'un baccalauréat ès sciences en chimie analytique de l'Université Concordia.

M. Tassé est le fondateur d'Egregia Strategic Consulting Group Inc. et président-directeur général de Sira International Risk Advisors. Il enseigne également à temps partiel dans plusieurs universités. Expert mondial en matière de pratiques commerciales douteuses, d'intervention en cas de crise et de leadership éthique, M. Tassé possède une vaste expérience en prestation de services consultatifs auprès de divers conseils d'administration, de présidents-directeurs généraux, de ministères fédéraux et provinciaux et d'organismes et de sociétés d'État. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et est Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés. Il possède également un certificat en vérification des contrôles internes, et est spécialiste de la fraude et expert-comptable judiciaire. Enfin, il a obtenu une attestation en lutte contre la corruption et en criminalistique financière.

Le CCN est une société d'État fédérale qui dirige et facilite l'élaboration et l'utilisation des normes nationales et internationales en vue de stimuler la compétitivité du Canada et d'améliorer le bien-être collectif de sa population grâce à des solutions innovantes en matière de normalisation. De plus, le CCN coordonne les efforts déployés au Canada pour élaborer et mettre en application des normes et offre des services d'accréditation à ses clients.

Citations

« Ces nominations renforceront la capacité du CCN à demeurer un leader de la normalisation à l'échelle mondiale. Collectivement, ces personnes font profiter le CCN de leur très grande expérience. Elles aident cet organisme national de normalisation à innover et à permettre à la population et à l'industrie de bénéficier des retombées découlant de nouvelles normes, lesquelles contribueront à la croissance de l'économie, à la création d'emplois et à la prospérité de tous les Canadiens. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

