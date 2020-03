Le ministre Carmant nomme un mandataire spécial chargé du dossier de la protection de la jeunesse en Estrie

QUÉBEC, le 6 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce aujourd'hui la nomination de monsieur Richard Deschamps à titre de mandataire spécial chargé du dossier de la protection de la jeunesse (DPJ) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS).

Monsieur Deschamps aura pour mandat d'apporter tous les correctifs jugés nécessaires pour régulariser la situation rapidement à la DPJ du CIUSSS de l'Estrie. Dans une perspective d'amélioration et de maintien des services offerts aux jeunes et aux familles de la région, il aura entre autre la responsabilité d'identifier et de mettre en œuvre les solutions pour résoudre les problématiques reliées aux services en matière de protection de la jeunesse, notamment quant aux listes d'attente et aux délais.

Travailleur social et éducateur spécialisé de profession, Monsieur Deschamps a cumulé de nombreuses années d'expérience en gestion au sein du réseau de la santé et des services sociaux, notamment au Centre jeunesse de Lanaudière, au Centre de santé et de services sociaux Champlain et à l'Hôpital Charles-Le Moyne. En 2009, il a obtenu le poste de directeur général associé à la coordination des programmes et du réseau de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, puis en est devenu le président-directeur général (PDG) de 2012 à 2015, jusqu'à sa nomination à titre de PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, fonction qu'il assume toujours actuellement.

Le mandat de M. Deschamps prendra effet le 9 mars pour une durée indéterminée.

Citations :

« Notre objectif à tous est d'apporter des correctifs efficaces et durables qui permettront d'offrir les meilleurs services possible aux enfants vulnérables et à leur famille, en Estrie comme sur l'ensemble du territoire québécois. Je me réjouis de la nomination de monsieur Deschamps, dont l'expertise et les conseils viendront guider les actions de la direction du CIUSSS dans ses efforts pour mettre en place les mesures nécessaires à adopter pour redresser la situation. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Les dossiers en matière de protection de la jeunesse sont un sujet qui me touche particulièrement. Je suis donc ravi de pouvoir contribuer au bien-être des jeunes de la région de l'Estrie, en assumant les responsabilités qui me sont confiées à titre de mandataire spécial. Je suis persuadé que la collaboration des gestionnaires, des membres du personnel ainsi que du conseil d'administration du CIUSSS ou de la DPJ me sera d'une grande d'aide dans la réalisation de ce mandat. »

Richard Deschamps, mandataire spécial chargé du dossier de la DPJ du CIUSSS de l'Estrie

Faits saillants :

Rappelons que le 20 novembre 2019, le Vérificateur général du Québec a déposé un rapport à l'Assemblée nationale, sur la gestion des interventions à la suite d'un signalement à un directeur de la protection de la jeunesse. Ce dernier énonçait certains constats, notamment, sur la situation observée en protection de la jeunesse au CIUSSS de l'Estrie et y émettait des recommandations.

