Le ministre Carmant et la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, annoncent une bonification du projet du Centre mère-enfant et de l'urgence de l'Hôpital Fleurimont

SHERBROOKE, QC, le 14 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant et la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, annoncent aujourd'hui que le gouvernement du Québec autorise la bonification de 131,1 M$ du projet de construction du Centre mère-enfant et de la nouvelle urgence de l'Hôpital Fleurimont; un projet de 328,8 M$ au total.

Le projet prévoit la construction d'un agrandissement qui pourra accueillir plusieurs unités, dont la pédopsychiatrie, la pédiatrie, la maternité, la néonatologie ainsi que la nouvelle urgence. La superficie prévue pour cet agrandissement est désormais de 33 635 mètres carrés.

Le projet est financé en majeure partie par le gouvernement du Québec. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS) y contribue pour sa part à la hauteur de 6,3 M$. La Fondation Opération Enfant Soleil et la Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke y contribuent également à la hauteur de 10 M$ et de 2 M$ respectivement.



« Avec la révision de ce projet de grande ampleur, nous nous assurons de doter l'Hôpital Fleurimont d'infrastructures dignes du 21e siècle, répondant aux plus hauts standards de qualité en matière de pédiatrie et d'obstétrique. La nouvelle urgence, quant à elle, nous aidera à relever le défi que représente la croissance des besoins observée en Estrie, à moyen comme à long terme, en misant notamment sur la sécurité et l'efficacité des services offerts, dans un environnement favorisant la meilleure expérience de soins possible pour les usagers. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Je me réjouis que notre gouvernement passe à l'action dans ce dossier. Les Estriens méritent une installation moderne pour le CHUS, et c'est ce qu'ils vont obtenir. Depuis notre arrivée au gouvernement, ce projet a rapidement été ciblé comme une priorité pour la région, et on le démontre concrètement aujourd'hui. »

François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

« Je me réjouis de savoir que l'ensemble des citoyens de la circonscription de Saint-François auront accès, grâce à ce projet, à des services d'urgence encore plus performants, dans un cadre convivial et sécuritaire. De même, les jeunes familles pourront recourir à une expertise encore plus pointue développée ici même, dans notre région. Je remercie notre gouvernement et mes collègues pour leur soutien à ce projet, et pour leur désir de fournir les services les mieux adaptés possible à la réalité de la communauté estrienne. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François



La révision du projet entraîne également une prolongation de l'échéance pour la réception des travaux, qui passe à décembre 2023.

Un appel d'offre a été lancé le 20 août dernier pour amorcer le premier lot du projet.

Les patients pourront être accueillis dans les nouveaux locaux dès juin 2024.

La Société québécoise des infrastructures a été désignée comme gestionnaire du projet.





