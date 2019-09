Le ministre Carmant annonce les noms des experts qui complèteront le Comité de vigilance sur le cannabis

QUÉBEC, le 20 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, a dévoilé aujourd'hui les noms des quatre derniers membres qui viennent compléter le Comité de vigilance sur le cannabis.

Ces personnes ont été sélectionnées selon leurs compétences ou leurs expériences significatives dans les domaines liés aux matières municipales, à la toxicomanie et la toxicologie, au droit, à l'éthique et à la gestion des risques, à la gouvernance, au domaine financier et à la vérification :

M e Julie Cousineau , LL.M., D.C.L., est professeure adjointe de clinique au Département de médecine de famille et médecine d'urgence de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et professeure associée à la Faculté de droit à la même université;

Me Julie Cousineau, LL.M., D.C.L., est professeure adjointe de clinique au Département de médecine de famille et médecine d'urgence de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et professeure associée à la Faculté de droit à la même université;

M. Bertrand Malsch, Ph.D., M.B.A, LL.B. est expert en comptabilité professeur agrégé au Smith School of Business (Queen University), dont les travaux de recherche portent notamment l'audit financier, les systèmes de contrôle et la gouvernance d'entreprise;

Dre Maude St-Onge, M.D., Ph.D., FRCPC, toxicologue et directrice du Centre antipoison du Québec, qui œuvre comme intensiviste et clinicienne-chercheure au CHU de Québec;

Mme Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup et vice-présidente du conseil d'administration du réseau québécois Villes et Villages en santé.

Citation :

« La nomination de ces membres vient compléter de belle façon le Comité de vigilance sur le cannabis. La légalisation de cette substance est sans contredit un changement considérable pour la société québécoise, qui soulève plusieurs enjeux et questionnements. Chacun des membres du comité détient une expertise et un savoir-faire précieux. Je suis persuadé qu'ils sauront conseiller notre gouvernement de manière judicieuse sur les actions à réaliser au cours des prochaines années. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que la docteure Julie Loslier et madame Anne-Marie Lepage occupent respectivement les fonctions de présidente et de vice-présidente. Le ministre avait également annoncé, le 21 août dernier, les nominations des experts suivants : Dr Robert Perreault, Dr Réal Morin, M. Serge Brochu, Ph.D., Mme Catherine Paradis, Ph.D., et Mme Sandhia Vadlamudy.

Le mandat du Comité de vigilance est de conseiller le ministre sur toute question relative au cannabis. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi encadrant le cannabis, le Comité doit minimalement soumettre au ministre un rapport annuel le 30 septembre de chaque année.

