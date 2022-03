Le ministre Boulet invite les personnes handicapées et les entreprises à participer à la 2e édition de DuoEmploi

QUÉBEC, le 25 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les personnes handicapées et les entreprises de partout au Québec à participer à la 2e édition de DuoEmploi, un projet qui consiste en la réalisation de stages exploratoires d'une journée.

Les stages d'un jour se tiendront dans l'ensemble des régions du Québec au cours de la Semaine québécoise des personnes handicapées, soit du 1er au 7 juin prochain. À la suite du projet, des suivis seront réalisés individuellement avec chaque entreprise et chaque personne ayant participé à un stage, afin de les inciter à recourir aux mesures d'insertion en emploi offertes par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Cette démarche vise à favoriser l'intégration durable en emploi des participants.

DuoEmploi est réalisé en collaboration avec le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH) et le Conseil du patronat du Québec. Il représente un investissement de 280 000 $.

Citation

« DuoEmploi permet à des personnes handicapées d'accéder à des environnements de travail auxquels elles n'auraient peut-être pas songé. En tant que stagiaires, elles pourront vivre des expériences gratifiantes dans des entreprises prêtes à les accueillir, à les accompagner et, possiblement, à les embaucher. De plus, DuoEmploi représente pour les employeurs une occasion unique de découvrir la perle rare parmi des personnes issues de bassins de main‑d'œuvre sous-représentés sur le marché du travail. En ayant ainsi la possibilité de se rencontrer, stagiaires et employeurs se donnent donc la chance d'explorer et de paver, ensemble, la voie de l'inclusion et de la diversité en milieu de travail. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 mai 2022 inclusivement. L'information relative au projet DuoEmploi ainsi que les formulaires d'inscription sont disponibles sur Québec.ca/DuoEmploi. Pour toute question ou pour obtenir de l'aide pour l'inscription, contactez le ROSEPH par téléphone, au 438 798-0788 ou au 1 833 376-7374 (1 833 3RO-SEPH), ou par courriel, à [email protected] .





Dans le cadre de la 1 re édition de DuoEmploi, tenue en novembre 2021, 66 entreprises réparties dans 15 régions ont accueilli en tout 69 stagiaires, dont 12 ont effectué plus d'une journée de stage, pour un total de 82 stages réalisés.





édition de DuoEmploi, tenue en novembre 2021, 66 entreprises réparties dans 15 régions ont accueilli en tout 69 stagiaires, dont 12 ont effectué plus d'une journée de stage, pour un total de 82 stages réalisés. Rappelons que le Ministère offre une multitude de programmes, mesures et services pour soutenir l'intégration en emploi des personnes handicapées.





Ce projet répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du Ministère, soit de développer des approches innovantes et de favoriser l'adéquation entre la formation, les compétences et l'emploi, en plus d'accroître l'insertion en emploi de tous les bassins de main-d'œuvre.

