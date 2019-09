Le ministre Bonnardel procède au début de la plantation d'arbres aux abords de l'autoroute 40 dans Lanaudière

REPENTIGNY, QC, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a procédé aujourd'hui à une plantation d'arbres pour l'aménagement d'un brise-vent végétal en bordure de l'autoroute 40, en direction ouest, entre Repentigny et Lavaltrie. À cette occasion, il était accompagné de la ministre du Tourisme et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, et de la députée de Repentigny, Mme Lise Lavallée.