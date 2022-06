OTTAWA, ON, le 10 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'emploie à renforcer et à améliorer l'adaptation et la réponse aux changements climatiques dans l'ensemble du pays. Les inondations et les feux de forêt qu'a connus la Colombie-Britannique l'an dernier ont montré les répercussions dévastatrices des phénomènes météorologiques extrêmes attribuables aux changements climatiques. Il est plus important que jamais de prendre des mesures décisives pour garder nos communautés en sécurité et améliorer la résilience pour l'avenir.

Aujourd'hui, au terme de la quatrième réunion du Comité des ministres de la Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral sur l'intervention en cas de catastrophe et la résilience climatique, le président du Conseil privé de la Reine et ministre de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a annoncé plusieurs investissements fédéraux pour l'action climatique et le rétablissement après les catastrophes :

En vertu des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC), Sécurité publique Canada remettra un paiement anticipé de plus de 207 millions de dollars au gouvernement de la Colombie-Britannique pour aider la province à se relever des incendies de forêt survenus en 2021.

remettra un paiement anticipé de plus de 207 millions de dollars au gouvernement de la Colombie-Britannique pour aider la province à se relever des incendies de forêt survenus en 2021. Dans le cadre du programme d'atténuation structurelle, Services aux Autochtones Canada versera un soutien financier pour évaluer les risques d'inondation dans les communautés de Nooaitch et de Shackan. Ces communautés ainsi que celles de Coldwater et de Cook's Ferry bénéficieront d'un soutien financier au titre du Programme des services relatifs aux terres et au développement économique de Services aux Autochtones Canada. Elles pourront ainsi acquérir l'expertise nécessaire au travail sur les questions foncières, comme l'identification des terres, la recherche de titres et l'arpentage, y compris le règlement rapide des différends sur les intérêts de tiers. Cette aide accélérera aussi les ajouts aux réserves, en réponse aux besoins des Premières Nations.

Coprésidé par le ministre Blair et le ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, le Comité a discuté des progrès importants qu'a réalisés le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique, de concert avec les Premières Nations, et a souligné les moyens que le Comité continuera de prendre pour collaborer afin de protéger les Britanno-Colombiens contre les prochaines catastrophes climatiques.

Le gouvernement fédéral est déterminé à appuyer les Canadiens touchés par des situations d'urgence, notamment en aidant les communautés à se préparer à l'augmentation des risques climatiques et des catastrophes naturelles et, dans la foulée, en améliorant notre résilience.

Citations

« L'an dernier, des collectivités de la Colombie-Britannique ont été dévastées par une inondation et des incendies historiques. J'ai visité bon nombre de ces zones au cours des six derniers mois et j'ai constaté sur place les répercussions de ces conditions météorologiques extrêmes sur les personnes qui vivent à ces endroits. L'annonce de 207 millions de dollars faite aujourd'hui pour aider la Colombie-Britannique est un pas décisif en avant pour permettre à ces collectivités de se rétablir, d'accroître leur résilience à long terme et de garder les Canadiens en sécurité. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine et ministre de la Protection civile

« Les changements climatiques font des ravages dans les collectivités. Comme les feux de forêt et les inondations se multiplient, le gouvernement du Canada continuera de travailler de concert avec les dirigeants autochtones, les provinces et les territoires pour garder les personnes en sécurité. La voie à privilégier sera d'adopter une solution dirigée par les chefs et les organisations des Premières Nations, qui comprend des mesures d'intervention d'urgence façonnées par le savoir et la culture traditionnels. Nous continuerons de travailler ensemble pendant que nous nous adaptons tous et nous ajustons à ces défis sans précédent découlant des changements climatiques. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« L'an dernier, la Colombie-Britannique a été confrontée à des situations d'urgence parmi les plus extrêmes de son histoire. Le paiement anticipé des fonds alloués à la province dans le cadre des AAFCC nous permettra de mieux reconstruire, et ce, le plus rapidement possible. Nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement fédéral et de nos partenaires autochtones et nous nous concentrons maintenant sur le rétablissement. Ces fonds s'ajoutent à l'octroi de 120 millions de dollars que la Colombie-Britannique a annoncé dans le budget de 2022 pour les Premières Nations, les administrations locales et la Société des services d'urgence des Premières Nations, une somme qui vise à préparer l'avenir - et à se prémunir contre les effets des changements climatiques - pour assurer la sécurité des habitants de la province. »

- L'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique

Faits en bref

En novembre 2021, le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, ont annoncé la création du Comité des ministres de la Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral sur l'intervention en cas de catastrophe et la résilience climatique. Des représentants du Conseil des leaders des Premières Nations y siègent également. Le Comité a pour mandat de s'assurer que les personnes touchées par les phénomènes climatiques extrêmes de l'an dernier obtiennent le soutien et les ressources dont elles ont besoin. Il aide par ailleurs à rebâtir de manière à mieux protéger les Britanno-Colombiens contre d'autres catastrophes climatiques. La dernière réunion du Comité aura lieu en juillet 2022.





Le programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe fournit une aide financière directe aux gouvernements provinciaux et territoriaux lorsque la réponse et le rétablissement après une catastrophe naturelle entraînent des coûts supérieurs à ceux qu'ils pourraient normalement supporter sans l'aide du gouvernement fédéral. Les gouvernements provinciaux et territoriaux élaborent, mettent en œuvre et offrent une aide financière en cas de catastrophe et décident des montants et du type d'aide qui seront accordés aux personnes qui ont subi des pertes. Depuis sa mise sur pied en 1970, le programme a versé plus de 6,5 milliards de dollars aux provinces et aux territoires, dont plus de 63 % au cours de la dernière décennie.





Depuis 2021, en plus des fonds fournis par l'entremise des Accords d'aide financière en cas de catastrophe, Services aux Autochtones Canada a remis plus de 17 millions de dollars pour appuyer les communautés des Premières Nations en Colombie-Britannique, plus précisément :

plus de 9 millions de dollars pour aider les communautés des Premières Nations à se relever par suite des inondations provoquées par une rivière atmosphérique en 2021. Ces communautés comprennent les bandes de :



Shackan;





Nooaitch;





Coldwater ;

;



Cook's Ferry;





Lower Similkameen;



plus de 8,4 millions de dollars à la Société des services d'urgence des Premières Nations pour appuyer la planification, la préparation et l'intervention en cas d'urgence dans des communautés autochtones de la Colombie-Britannique.





Le Programme d'aide à la gestion des urgences de Services aux Autochtones Canada rembourse aux provinces, aux territoires, aux Premières Nations et aux tiers fournisseurs de services de gestion des urgences la totalité des coûts admissibles d'intervention et de rétablissement, y compris les coûts d'évacuation.





En date du 31 décembre 2021, Services aux Autochtones Canada avait investi 102,6 millions de dollars depuis 2016 pour la réalisation de 94 projets d'atténuation structurelle, et cela au profit de 101 collectivités regroupant près de 100 000 personnes. À ce jour, 59 de ces projets sont terminés.

