Le ministre Benoit Charette en mission en France

QUÉBEC, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, sera à Paris du 29 septembre au 2 octobre prochains dans l'objectif de renforcer les liens de coopération entre le Québec et la France dans le domaine environnemental, plus particulièrement en matière de tarification du carbone.

Le ministre participera notamment à un événement portant sur les marchés du carbone et la transition juste et équitable. Aux côtés de l'ambassadrice de la France pour le climat, Mme Brigitte Collet, le ministre Charette coprésidera l'ouverture de cette rencontre qui réunira des experts du Québec et de la France. Cette table ronde vise plus particulièrement à examiner les grands outils de la tarification du carbone, les conditions permettant l'adhésion sociale à ceux-ci, l'approche intégrée du Québec et la fiscalité verte de la France pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la collaboration entre les différents marchés du carbone. La tenue de cette rencontre donne suite à la volonté exprimée par le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le président de la République française, M. Emmanuel Macron, lors de la visite de M. Legault à Paris en janvier 2019, de consolider la collaboration entre le Québec et la France en matière d'environnement.

Le ministre Charette rencontrera pour une première fois son homologue française, la nouvelle ministre de la Transition écologique et solidaire, Mme Élisabeth Borne, ainsi que d'autres personnalités françaises dans le domaine de la protection de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Une rencontre avec un représentant de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est également au programme du ministre, de même que de nombreux entretiens avec de hauts dirigeants d'entreprises et d'organisations internationales. Il aura alors l'occasion d'échanger sur divers enjeux comme la conservation de la biodiversité et les énergies renouvelables.

Le ministre conclura sa mission en prononçant une allocution dans le cadre d'un dîner-conférence réunissant des experts du marché du carbone et des gens d'affaires.

« L'expertise de pointe développée par le Québec dans les domaines de la protection de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques rayonne à l'échelle internationale et nous permet de disposer d'un avantage compétitif dans une économie mondiale qui doit devenir plus sobre en carbone et respectueuse de l'environnement. Devant l'urgence climatique, il est de notre devoir de partager cette expérience, notamment afin d'inciter d'autres États à se doter d'un marché du carbone. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

