Le ministre Benoit Charette en mission à New York : « Le Québec peut être un acteur clé de la lutte mondiale contre les changements climatiques en Amérique du Nord »

QUÉBEC, le 20 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, se rendra à New York au cours des prochains jours afin de participer au Sommet Action Climat des Nations Unies ainsi qu'à la Climate Week. Le ministre y fera la promotion du Québec comme partenaire de premier plan dans la lutte mondiale contre les changements climatiques.

Le ministre entamera sa mission en prononçant une allocution dans le cadre de l'événement « Local Leadership for Climate: Solutions to the Climate Emergency » organisé par le secrétaire de l'Organisation des Nations Unies, M. António Guterres. Lundi, il assistera au Sommet Action Climat du secrétaire général. Cet événement vise à mobiliser les chefs de gouvernements, mais également des dirigeants d'entreprises et d'organisations internationales, pour qu'ils accélèrent la transition vers des économies résilientes et sobres en carbone.

Le programme du ministre prévoit aussi sa participation à des événements de haut niveau portant sur la lutte contre les changements climatiques, l'électrification des transports et les différents mécanismes de tarification du carbone. Le ministre rencontrera également des membres de gouvernements et des représentants d'organismes internationaux, autant d'occasions pour lui de promouvoir le marché du carbone Québec-Californie et les attraits du Québec pour les investissements verts, notamment en matière d'électrification des transports et d'exportation d'hydroélectricité.

Citation :

« La New York Climate Week et le Sommet des Nations Unies sont des moments clés de l'agenda climatique international auxquels le Québec se devait de participer. Au cours de mon séjour, j'emploierai tout mon temps à mettre en valeur le savoir-faire du Québec et celui de ses entreprises dans les secteurs des marchés du carbone, des énergies renouvelables, du transport électrique et de l'efficacité énergétique. Je profiterai aussi de cette belle occasion pour faire rayonner les actions du Québec dans les efforts globaux de décarbonisation, pour consolider les liens avec nos partenaires et pour en créer de nouveaux. De plus, tous les échanges que j'aurai me permettront d'alimenter l'élaboration du futur Plan d'électrification et de changements climatiques que j'aurai le plaisir de dévoiler au début de 2020. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

Le Québec est étroitement lié au Climate Group, qui organise la New York Climate Week. Il en est membre depuis 2007 :

De 2011 à 2016, le Québec a coprésidé l'Alliance des États fédérés et des Régions du Climate Group.



De 2017 à 2018, il a agi à titre de coprésident Amérique du Nord de la Coalition Under 2 après sa fusion avec l'Alliance des États fédérés et des Régions. Ce réseau international de gouvernements infranationaux vise à instaurer des politiques ayant pour objectif de réduire les émissions de GES de 80 à 95 % sous le niveau de 1990 ou de 2 tonnes par habitant d'ici 2050. Le Québec possède un siège au comité directeur de l'organisme.

La Climate Week de New York et le Sommet Action Climat des Nations Unies s'inscrivent dans la lignée des événements préparatoires à la 25e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui aura lieu à Santiago , au Chili, en décembre 2019.

Lien connexe :

Pour s'informer sur la Climate Week de New York : https://www.climateweeknyc.org/.

Pour s'informer sur le Sommet Action Climat 2019 : https://www.un.org/fr/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml



