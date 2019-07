Le ministre Bains annonce un investissement qui positionnera le Canada en tant que chef de file mondial en matière de nanofabrication

Cet investissement contribuera à élargir l'expertise canadienne dans le domaine de la fabrication de haute précision à l'échelle atomique et à créer des centaines d'emplois hautement spécialisés

OTTAWA, le 10 juill. 2019 /CNW/ - Le renforcement du leadership mondial du Canada dans le domaine de la fabrication de pointe est un volet important du plan que s'est donné le gouvernement du Canada pour bâtir une économie avantageuse pour tous. Dans cette optique, le gouvernement investit dans un projet de CBN Nano Technologies qui vise la commercialisation, pour la première fois au monde, d'une technologie avec laquelle on peut fabriquer des produits à l'échelle atomique, en d'autres mots, en utilisant les plus petits éléments possibles de notre monde physique.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé aujourd'hui un investissement de 40 millions de dollars dans CBN Nano Technologies (CBNNT), une entreprise qui se spécialise dans la recherche de pointe et qui vise à commercialiser une technologie qui permettra la fabrication de haute précision à l'échelle atomique.

CBNNT est une société sœur de la Canadian Bank Note Company, Limited (CBN), une entreprise mondiale de propriété canadienne qui a son siège social à Ottawa. CBN conçoit et met en place pour les gouvernements du monde entier des solutions technologiquement avancées et sécurisées pour l'identification, la production de billets de banque et les opérations de loterie partout dans le monde. À l'échelle mondiale, la compagnie emploie 1 600 personnes, dont 1 000 au Canada.

Le projet de nanotechnologie de 220 millions de dollars de CBN sera le premier projet d'envergure commerciale mené au monde dans le domaine de la fabrication de haute précision à l'échelle atomique. La fabrication de produits où chaque atome est au bon endroit va révolutionner le secteur manufacturier, et pourra s'appliquer de manière spécifique aux secteurs clés de CBN, notamment grâce au développement de nouvelles fonctionnalités de sécurité à l'échelle nanométrique à l'épreuve des fraudes.

En plus de son application aux secteurs clés de CBN, cette nouvelle technologie établira le Canada en tant que chef de file mondial des processus de fabrication avancée dans des secteurs variés. Par exemple, elle pourrait être utilisée dans les traitements avancés de soins de santé, la réduction de la pollution, l'expansion de la capacité en matière d'informatique à haut rendement et la production d'énergie solaire à rendement élevé.

Grâce, en partie, à cet investissement, CBNNT et CBN créeront 469 emplois, dont 364 seront hautement spécialisés. Les étudiants et les chercheurs canadiens bénéficieront également de cet investissement puisqu'il y aura un nombre accru de postes offerts dans le cadre du programme d'enseignement coopératif, une collaboration accrue avec les établissements postsecondaires, et une hausse des investissements dans la recherche-développement et dans la propriété intellectuelle développée au Canada.

Le projet de commercialisation de la fabrication de haute précision à l'échelle atomique de CBNNT aidera le Canada à s'établir en tant que chef de file de cette technologie de fabrication de l'avenir.

« La nanotechnologie et la nanofabrication sont à l'avant-garde en matière de fabrication avancée, et ces technologies sont maintenant développées par des innovateurs canadiens ici même à Ottawa. L'investissement que nous annonçons aujourd'hui permettra de créer des centaines d'emplois hautement spécialisés et aura des retombées positives importantes dans la vie des Canadiens, notamment par l'amélioration des traitements de soins de santé, la protection des Canadiens contre la fraude et la contribution à produire de l'énergie solaire à haut rendement. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« CBN attribue à ce projet de nanotechnologie l'investissement le plus important en recherche-développement jamais consenti durant ses 120 années d'existence. Nous sommes reconnaissants que le gouvernement du Canada ait reconnu la valeur de notre recherche innovatrice pour le Canada et la communauté mondiale. Nous croyons aussi au potentiel que présente ce projet pour mettre le Canada dans une position de leadership hautement préférentielle au sein de l'économie de la fabrication de la prochaine génération. »

- Le président et chef de la direction de la Canadian Bank Note Company, Limited, Ron Arends

CBN Nano Technologies a été constituée en société en 2017 et a son siège social à Ottawa . Sa compagnie sœur, la Canadian Bank Note Company, Limited, qui a été fondée en 1897, conçoit et met en place pour des gouvernements (dont le gouvernement du Canada ) des produits sécurisés, comme des passeports et des billets de banque améliorés fabriqués au moyen de technologies de pointe.

a son siège social à . Sa compagnie sœur, la Canadian Bank Note Company, Limited, qui a été fondée en 1897, conçoit et met en place pour des gouvernements (dont le gouvernement du ) des produits sécurisés, comme des passeports et des billets de banque améliorés fabriqués au moyen de technologies de pointe. L'investissement annoncé aujourd'hui est effectué par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme qui vise à attirer et à soutenir les investissements de haute valeur dans les secteurs les plus dynamiques et innovateurs du Canada .

. Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, il y a des centaines de programmes et services qui ont pour objectif d'aider les entreprises à innover, à créer des emplois et à faire croître l'économie canadienne. La plateforme Innovation Canada permet aux entreprises en deux minutes à peine de trouver les programmes et les services qui leur conviennent, grâce à son interface conviviale, qui tient compte du parcours entrepreneurial de l'utilisateur.

