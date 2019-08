Le ministre Bains annonce un investissement de 39 millions de dollars dans les emplois du futur

Le soutien aidera des entreprises de la Colombie-Britannique à innover, à accroître leurs activités et à prendre de l'expansion au Canada et partout dans le monde

NORTH VANCOUVER, BC, le 9 août 2019 /CNW/ - Des petites et moyennes entreprises (PME) novatrices de l'Ouest canadien créent les emplois du futur. En appuyant leur réussite, le gouvernement du Canada investit dans l'avenir des Canadiens de la classe moyenne forte et de toutes les personnes qui travaillent d'arrache-pied pour se joindre à eux.

Aujourd'hui, à l'occasion d'une visite à Hydrogen Technology & Energy Corporation (HTEC), l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé des investissements dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) au profit de 17 entreprises. Ensemble, ces entreprises recevront une aide financière pouvant atteindre 39 millions de dollars, dont 875 000 dollars seront octroyés à HTEC pour la mise au point et la commercialisation d'un système d'alimentation en hydrogène de prochaine génération.

Grâce à l'aide financière de DEO, HTEC mettra au point et commercialisera son module de distribution d'hydrogène PowerCube de la prochaine génération. Le PC65 est une solution flexible d'approvisionnement en carburant qui peut livrer de l'hydrogène sous haute pression aux stations de ravitaillement en hydrogène au détail ou servir de solution de ravitaillement autonome dans les applications de transport de charges lourdes. Cet investissement permettra à l'entreprise d'affiner sa technologie PowerCube existante pour appuyer les projets récemment annoncés à Edmonton et au port de Los Angeles; de maintenir un avantage concurrentiel à mesure que croît le marché des véhicules électriques à pile à combustible; et de générer un accroissement des possibilités d'emplois, la croissance des revenus et les ventes à l'exportation.

Au cours des prochaines années, les voitures, les camions et les autobus alimentés à l'hydrogène gagneront en popularité pour atteindre les objectifs en matière de véhicules sans émissions et de changements climatiques. La mission de HTEC est d'exploiter le potentiel de l'hydrogène pour réduire la pollution et les changements climatiques en construisant des stations d'approvisionnement en hydrogène pour appuyer cette industrie en croissance.

L'une des priorités de DEO est d'appuyer les entreprises novatrices de technologies propres dans l'Ouest canadien. En fournissant des contributions remboursables sans intérêt pour aider les entreprises qualifiées à accroître leurs activités et à prendre de l'expansion, DEO donne suite à l'engagement pris dans le budget de 2018 de stimuler l'économie de l'Ouest canadien par l'innovation régionale. En Colombie-Britannique, cet investissement contribuera à créer près de 800 nouveaux emplois pour les Canadiens de la classe moyenne et assurera la prospérité du Canada au cours des décennies à venir.

Diversification de l'économie de l'Ouest Canada promeut le développement et la diversification de l'économie de l'Ouest canadien et fait valoir les intérêts de cette région dans la politique, les programmes et les projets économiques nationaux.

L'aide financière annoncée aujourd'hui soutiendra les projets suivants :

« Partout au Canada, des entreprises novatrices mettent au point des solutions aux plus grands défis d'aujourd'hui, comme les changements climatiques, et créent les emplois du futur. En appuyant les entreprises dynamiques œuvrant dans des secteurs prometteurs de la Colombie-Britannique, notre gouvernement contribue à transformer les défis d'aujourd'hui en occasions, et à créer les types d'emplois qui assureront un brillant avenir à nos enfants. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Comme de nombreuses collectivités de la Colombie-Britannique, North Vancouver abrite un certain nombre d'entreprises créatives et avant-gardistes qui créent des emplois et favorisent la prospérité des Canadiens. HTEC n'est qu'un exemple parmi d'autres d'entreprises ambitieuses qui se concentrent sur l'emploi, la croissance et l'innovation. »

- Terry Beech, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député de Burnaby-Nord-Seymour

« HTEC est reconnaissante de l'investissement de DEO en faveur de nos efforts soutenus visant à réduire le coût et la complexité de la distribution d'hydrogène. Grâce au système PC65, nous pouvons livrer de l'hydrogène sous haute pression là où il le faut et sous la forme requise, en plus grands volumes que ce qu'offrent les systèmes de distribution plus conventionnels comme les remorques porte-tubes. Un moins grand nombre de livraisons entraîne une réduction des coûts en carburant pour nos clients, ainsi qu'une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de particules associées au transport de l'hydrogène en tant que tel. »

- Colin Armstrong, président-directeur général, HTEC

L'hydrogène présente de nombreux avantages en tant que source de combustible, y compris le fonctionnement silencieux et la création d'eau comme seul sous-produit au moment de l'utilisation.

Le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique a récemment annoncé qu'il exigerait que tous les véhicules et les camions légers neufs vendus dans la province soient à zéro émission d'ici l'an 2040.

Les organismes de développement régional comme DEO sont l'une des quatre plates-formes phares du Canada qui appuient l'innovation, de même que le Programme d'aide à la recherche industrielle, le Fonds stratégique pour l'innovation et le Service des délégués commerciaux du Canada .

