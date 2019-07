Le ministre Bains annonce un investissement dans l'apprentissage intégré au travail

Le financement viendra appuyer la création d'un maximum de 84 000 possibilités d'apprentissage intégré au travail à l'intention des étudiants canadiens de niveau postsecondaire d'ici 2023-2024

TORONTO, le 25 juill. 2019 /CNW/ - Les étudiants de niveau postsecondaire qui ont l'occasion d'apprendre en cours d'emploi sont en mesure d'acquérir des compétences professionnelles, de gagner de l'expérience concrète et d'établir des relations qui les aideront à décrocher de bons emplois lorsqu'ils auront obtenu leur diplôme. Le gouvernement du Canada joue un rôle prépondérant en contribuant à offrir de telles possibilités aux jeunes Canadiens d'un océan à l'autre. Cependant, ce travail ne peut être accompli seul. Nous devons travailler de concert avec les entreprises, les établissements d'enseignement, les tierces parties offrant des services d'éducation ainsi que les fondations afin de former une main-d'œuvre solide qui répond aux besoins des entreprises canadiennes souhaitant prendre de l'expansion et croître.

Aujourd'hui, dans le cadre d'une discussion de groupe tenue à l'école culinaire du Collège George-Brown, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé que le gouvernement investirait 17 millions de dollars pour appuyer le travail de la Table ronde du milieu des affaires et de l'enseignement supérieur (anglais). Le ministre a également invité les entreprises canadiennes à créer de plus amples possibilités d'apprentissage intégré au travail pour les étudiants.

La Table ronde du milieu des affaires et de l'enseignement supérieur créera 44 000 occasions d'apprentissage intégré au travail par année d'ici 2021-2022. Elle y parviendra en mobilisant des entreprises de toutes tailles ainsi que des organismes au pays n'ayant pas encore offert de stages pour étudiants. La Table ronde soutiendra ces entreprises et organismes en les dotant des outils - notamment de calculatrices pour déterminer le coût des stages, de guides de partenariat et de mécanismes d'évaluation - qui les aideront à comprendre la valeur de l'apprentissage intégré au travail. Elle leur fournira également de l'information sur la façon de trouver les candidats possédant les compétences recherchées.

Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que, d'ici 10 ans, chaque jeune Canadien souhaitant profiter d'une occasion d'apprentissage intégré au travail puisse le faire. Au cours des quatre dernières années, le gouvernement a réalisé de véritables progrès pour établir au Canada une société innovante. Il reconnaît ainsi que les compétences et la créativité des gens sont les facteurs permettant la création de possibilités et la croissance de notre économie.

Les conditions sont en place pour que le Canada devienne un chef de file mondial de l'apprentissage intégré au travail. Depuis 2015, le gouvernement a investi plus de 1,1 milliard de dollars, ce qui comprend les fonds accordés dans le budget de 2019 de plus de 798 millions de dollars, pour établir de nouveaux partenariats en la matière avec des innovateurs, élargir la portée du Programme de stages pratiques pour étudiants et financer le travail de la Table ronde du milieu des affaires et de l'enseignement supérieur.

Citations

« La prospérité soutenue du Canada dépendra de la capacité des jeunes Canadiens d'obtenir l'éducation et l'expérience nécessaires pour réussir. Les jeunes Canadiens sont talentueux, ambitieux et vaillants. Il peut cependant être difficile de faire la transition vers le marché du travail. Après avoir acquis une expérience inestimable en cours d'emploi, les jeunes sont mieux outillés pour se tailler une place une fois rendus sur le marché du travail, ce qui est essentiel pour faire croître notre économie et renforcer la classe moyenne pour des années à venir. Voilà pourquoi notre gouvernement est fier d'appuyer les travaux de la Table ronde du milieu des affaires et de l'enseignement supérieur. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Notre gouvernement s'efforce de mettre en place une main-d'œuvre qualifiée au Canada par l'entremise de l'apprentissage intégré au travail. En mettant sur pied de solides partenariats entre, d'une part, les entreprises, et d'autre part, les universités, les collèges et les écoles polytechniques, nous nous assurons que les employeurs recrutent les gens de talent dont ils ont besoin et favorisons la réussite des jeunes Canadiens sur le marché du travail. »

- La secrétaire parlementaire du ministre des Finances (Possibilités économiques pour la jeunesse), Jennifer O'Connell

« À la Table ronde du milieu des affaires et de l'enseignement supérieur, nous savons à quel point les jeunes gens qualifiés sont essentiels à la compétitivité mondiale soutenue du Canada. En prenant de tels engagements, le gouvernement du Canada reconnaît qu'investir dans l'apprentissage intégré au travail est une décision judicieuse assortie de retombées considérables. En effet, les étudiants acquièrent une expérience pratique et pertinente tout en apprenant; les employeurs ont accès aux compétences et à l'esprit novateur de jeunes gens de talent; et les établissements d'enseignement postsecondaire tissent des liens plus étroits avec l'industrie et les collectivités dans leur ensemble. »

- La directrice générale de la Table ronde du milieu des affaires et de l'enseignement supérieur, Val Walker

Les faits en bref

Dans le budget de 2019, le gouvernement propose :

d'appuyer la création d'un maximum de 20 000 nouveaux stages pratiques pour étudiants par année d'ici 2021-2022, en investissant 631,2 millions de dollars sur cinq ans afin d'élargir la portée du Programme de stages pratiques pour étudiants;



d'appuyer la création de 20 000 autres possibilités d'apprentissage intégré au travail par année d'ici 2023-2024, par l'entremise de partenariats avec des entreprises novatrices, en investissant 150 millions de dollars sur quatre ans;



d'appuyer la Table ronde du milieu des affaires et de l'enseignement supérieur, qui rassemblera des partenaires clés en vue de renforcer encore plus l'environnement de l'apprentissage intégré au travail et de créer 44 000 stages supplémentaires pour étudiants par année d'ici 2021-2022, en investissant 17 millions de dollars sur trois ans.

Initialement lancé en 2017, le Programme de stages pratiques pour étudiants offrait déjà :

jusqu'à 10 000 stages rémunérés pour étudiants en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques ainsi qu'en administration des affaires, contribuant ainsi à établir de solides partenariats entre, d'une part, les employeurs, et d'autre part, les universités, les collèges et les écoles polytechniques, grâce à un investissement de 73 millions de dollars sur quatre ans (budget de 2016);



jusqu'à 1 000 stages pratiques pour étudiants dans le domaine de la cybersécurité, dans le cadre de la Stratégie nationale de cybersécurité, grâce à un investissement de 8,3 millions de dollars (budget de 2018);



jusqu'à 500 nouveaux stages pratiques pour étudiants dans le domaine de l'intelligence artificielle, grâce à un investissement de 3 millions de dollars sur trois ans.

Dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants :

3 600 stages pratiques pour étudiants ont été créés jusqu'à présent, 48 % d'entre eux étant destinés aux étudiants de première année et aux étudiants des groupes sous-représentés;



1 253 employeurs, dont 88 % étaient de petites et moyennes entreprises, et plus de 130 établissements d'enseignement postsecondaire ont contribué à offrir des stages pratiques pour étudiants partout au Canada .

. Le gouvernement a alloué, dans le budget de 2017, une somme de 221 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, pour aider Mitacs à atteindre son objectif de créer annuellement 10 000 stages d'apprentissage intégré au travail à l'intention des étudiants et des diplômés d'ici 2021.

Liens connexes



Restez branchés

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Dani Keenan, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, 343-291-1710; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

