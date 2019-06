Le ministre Bains annonce des nominations au conseil d'administration de Technologies du développement durable Canada

Les investissements en technologies propres améliorent nos vies, créent des emplois et protègent l'environnement

OTTAWA, le 25 juin 2019 /CNW/ - Lorsque nous appuyons les technologies propres, c'est toute notre économie que nous soutenons. Les innovations en technologies propres ne touchent pas seulement une industrie, car des entreprises de partout au Canada et de tous les secteurs mettent au point de nouvelles solutions pour répondre aux enjeux environnementaux mondiaux. En aidant ces entreprises à aller de l'avant et à croître, nous pouvons créer des emplois bien rémunérés qui auront un effet positif sur l'économie et aider le Canada à atteindre ses objectifs en matière de changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé, à la suite d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite, trois nouvelles nominations au conseil d'administration de Technologies du développement durable Canada (TDDC). Une de ces nominations est à la présidence du conseil. TDDC est une fondation établie par le gouvernement du Canada qui travaille avec les entreprises canadiennes pour les aider à accélérer la mise au point, la démonstration et la commercialisation de nouvelles technologies propres.

Annette Verschuren, O.C., a été nommée présidente du conseil d'administration de TDDC. Mme Verschuren est en ce moment présidente et première dirigeante de NRStor Inc., une entreprise de développement de stockage d'énergie. Elle a été présidente de l'entreprise Home Depot, Canada et Asie, où elle supervisé la croissance fulgurante des activités de l'entreprise au Canada durant les 15 années qu'elle a été en poste. Antérieurement, elle a été présidente et copropriétaire de Michaels of Canada. Elle a même ouvert 17 magasins de cette chaîne en 26 mois. Elle siège aux conseils d'administration du Liberty Mutual Insurance Group of Boston, d'Air Canada, de Saputo et de la Canadian Natural Resources Limited. De plus, Mme Verschuren est membre du conseil d'administration de la Fondation CAMH, de la Fondation Rideau Hall et du MaRS Discovery District. Elle est aussi coprésidente du conseil d'administration de la Smart Prosperity Initiative, qui vise à dresser un plan pour renforcer l'économie verte au Canada.

En 2011, Mme Verschuren a été nommée Officier de l'Ordre du Canada pour son apport à l'industrie canadienne de la vente au détail et en tant que championne de la responsabilité sociale des entreprises. Elle a aussi été rectrice de l'Université du Cap Breton et a présidé les efforts de collecte de fonds pour le nouveau Verschuren Centre for Sustainability in Energy & the Environment de l'Université.

Nouvellement nommée au conseil d'administration de TDDC, Erin Mahoney, est en ce moment commissaire aux Services environnementaux pour la région de York, où elle supervise la gestion des services d'aqueduc et des eaux usées, ainsi que la gestion des déchets, des forêts, des biens corporatifs et de l'énergie pour le compte de la région qui regroupe 1,2 million de résidents et 28 000 entreprises. Mme Mahoney a été présidente de la Regional Public Works Commissioners of Ontario. Elle compte plus de 25 années d'expérience dans le secteur privé et le secteur public, où elle a travaillé à des projets touchant au traitement de l'eau et des eaux usées, à la gestion des déchets, à la législation environnementale et à l'engagement public. Elle est membre de l'American Water Works Association, de la Chambre de commerce de Toronto, du Canadian Water Network et de l'American Public Works Association.

Jill Earthy a aussi été nommée au conseil d'administration du TDDC. Mme Earthy est en ce moment directrice de Female Funders, une entreprise d'investissement basée à Vancouver, dont la mission est d'accroître la diversité dans l'investissement et dans les industries de technologies. Avant cela, elle a été directrice générale, Croissance, pour FrontFundr, une plateforme en ligne qui relie les entrepreneurs et les investisseurs. Elle a aussi été directrice régionale, Colombie-Britannique et Yukon, pour Futurpreneur Canada, et présidente et chef de la direction du Forum for Women Entrepreneurs. Mme Earthy est en ce moment membre du conseil des gouverneurs de l'Université Simon Fraser et membre du conseil d'administration du Women's Enterprise Centre. Elle est la cofondatrice de WEB Alliance, un regroupement de plus de 25 réseaux de femmes d'affaires dans la vallée du bas Fraser en Colombie-Britannique. En 2016, elle a été reconnue comme l'une des femmes d'affaires les plus influentes de la Colombie-Britannique dans la revue BC Business.

« Félicitations aux nouveaux membres du conseil d'administration de Technologies du développement durable Canada. L'expérience et la diversité de ces femmes qui se sont démarquées par leur esprit entrepreneurial et leur réussite, seront un atout pour le conseil d'administration et les aideront à favoriser le succès et les progrès de certains des innovateurs et des entrepreneurs en technologies propres les plus prometteurs au Canada. Je tiens également à exprimer mes plus sincères remerciements au président sortant Jim Balsillie qui s'est démarqué par son leadership, ses perspectives enrichissantes et sa vaste expérience. »

─ Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Nous avons une immense dette de reconnaissance envers le président sortant du conseil d'administration, Jim Balsillie, pour le leadership qu'il a exercé, et sa vision éclairante, durant la réorientation de TDDC vers l'atteinte de résultats commerciaux tout en assurant la poursuite d'une saine gouvernance environnementale. Je suis persuadée que cet important mandat, qui est d'atteindre des résultats positifs en matière d'environnement et de croissance économique, se poursuivra sous le leadership de la nouvelle présidente du conseil d'administration et avec la riche expertise que les nouveaux membres apporteront au conseil d'administration de TDDC. »

- La présidente-directrice générale de Technologies et développement durable Canada, Leah Lawrence

Le Canada est en tête des pays du G20 pour ce qui est de l'innovation dans les technologies propres. En 2019, 12 entreprises canadiennes se sont classées au top 100 par Global Cleantech, et 10 d'entre elles ont obtenu du financement de TDDC.

est en tête des pays du G20 pour ce qui est de l'innovation dans les technologies propres. En 2019, 12 entreprises canadiennes se sont classées au top 100 par Global Cleantech, et 10 d'entre elles ont obtenu du financement de TDDC. Le marché mondial des technologies propres devrait dépasser les 2,5 billions de dollars d'ici quatre ans.

TDDC est une fondation autonome créée par le gouvernement du Canada pour appuyer les entreprises canadiennes ayant le potentiel de devenir des chefs de file mondiaux dans le secteur des technologies propres. TDDC aide ces entreprises à procéder au développement et à la démonstration de technologies environnementales qui visent à résoudre nos problèmes les plus pressants en matière d'environnement.

TDDC a investi plus d'un milliard de dollars dans des centaines d'idées générées par plus de 300 entreprises. Ces entreprises créent plus de 13 000 emplois bien rémunérés et contribuent annuellement à réduire de 18,1 mégatonnes d'équivalent en dioxyde de carbone les émissions de gaz à effet de serre.

Les 15 membres du conseil d'administration de TDDC sont issus du secteur privé et à but non lucratif. Ils sont responsables de la gouvernance et de la supervision de TDDC, et sont imputables pour la gestion des finances et l'orientation stratégique de l'organisation. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique est responsable des nominations de sept portes au conseil, y compris de la présidence.

