Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale fait le point sur une tentative d'hameçonnage par courriel

QUÉBEC, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale souhaite aviser la population qu'une opération d'hameçonnage a été détectée sur un poste au sein de son organisation. Dès qu'il a été informé, le Ministère a pris les mesures nécessaires pour contenir l'incident. Il est toutefois possible que des individus et entreprises en lien avec le Ministère reçoivent un courriel contenant un fichier malicieux et donnant l'apparence de provenir du Ministère.

Le Ministère appelle donc à la plus grande prudence et recommande de ne pas ouvrir les pièces jointes d'un courriel non sollicité ou inhabituel semblant porter sa signature.

Le Ministère suit de près l'évolution de la situation en collaboration avec ses partenaires gouvernementaux, soit Infrastructures technologiques Québec (ITQ) et le Centre gouvernemental de cyberdéfense.

Si vous pensez avoir reçu un courriel malicieux, vous êtes invité à communiquer avec la Direction des plaintes et des relations avec la clientèle du Ministère au 1 866 644-2251 (sans frais).

SOURCE Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

