Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts rappelle à la population qu'il est nécessaire d'obtenir un permis pour couper des arbres dans les forêts publiques

RIMOUSKI, QC , le 7 mars 2023 /CNW/ - Les forts vents qui ont balayé la région du Bas-Saint-Laurent à la fin de décembre 2022 ont causé plusieurs dommages aux forêts de la région. Les principaux utilisateurs de la forêt publique, tels que les détenteurs de permis acéricoles et les gestionnaires de territoires fauniques, sont actuellement accompagnés par les équipes du Ministère en vue du démarrage de leur prochaine saison, tout en assurant la récupération du bois.

De plus, de nombreux chemins multiusages ont été obstrués par des arbres renversés, bloquant la circulation aux utilisateurs. Le Ministère en profite pour rappeler à la population qu'il est interdit de couper des arbres dans la forêt publique sans y être autorisé. Quiconque entreprend ce type d'activité sans permis ou autorisation commet une infraction et est passible d'une amende allant de 5 $ à 450 $ pour chaque arbre qui fait l'objet de l'infraction.

Avant d'entreprendre ce type de travaux, la population est invitée à obtenir un permis d'intervention ou une autorisation en contactant les bureaux régionaux du MRNF aux coordonnées ci-dessous :

Rivière-du-Loup : Unité de gestion du Grand-Portage

186, rue Fraser, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1C8

Tél. : 418 862-8213, poste 0

Courriel : [email protected]



Rimouski et Amqui : Unité de gestion du Bas-Saint-Laurent

92, 2e Rue Ouest, bureau 207, Rimouski (Québec) G5L 8B3

Tél. : 418 727-3710, poste 0

Courriel : [email protected]

