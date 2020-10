Le ministère de la Santé et des Services sociaux précise les détails sur la vaccination contre la grippe saisonnière

QUÉBEC, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux précise les façons de se faire vacciner contre la grippe saisonnière cette année et rappelle qui doit se faire vacciner. Contrairement aux années précédentes, toute la vaccination se fera sur rendez-vous uniquement, dans le respect des mesures sanitaires pour assurer la protection des personnes plus vulnérables.

Le vaccin constitue le moyen le plus simple et efficace de se protéger contre les complications de la grippe saisonnière, notamment pour les personnes qui risquent de les subir. Ces dernières sont invitées à se prévaloir de ce service, qui leur est offert gratuitement.

On invite les clientèles à risque suivantes à se faire vacciner :

les personnes âgées de 75 ans et plus;

les enfants de 6 mois et plus ainsi que les adultes (incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse) vivant avec :

le diabète;



un système immunitaire affaibli;



une maladie du cœur;



une maladie des poumons;



une maladie des reins.

les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse.

Afin de réduire les risques de transmission, le vaccin est aussi gratuit pour les proches qui habitent sous le même toit qu'un enfant de moins de 6 mois ou qu'une personne à risque élevé d'hospitalisation ou de décès ainsi que leurs aidants naturels, de même que pour les travailleurs de la santé, particulièrement ceux qui donnent des soins directs aux patients.

Le Ministère rappelle aussi que le vaccin contre la grippe ne protège pas contre la COVID-19, puisque celui-ci ne contient que des souches du virus influenza ayant circulé au cours de la dernière année. Rappelons que le meilleur moyen de se prémunir contre la COVID-19 demeure le respect des consignes en vigueur selon le niveau d'alerte de chaque région.

Service offert par les pharmaciens

Cette année, il sera possible de se faire vacciner par des pharmaciens. La contribution de ces derniers à la vaccination entraînera l'ajout de nouveaux points de distribution pour les vaccins publics offerts gratuitement aux clientèles prioritaires. On recommande aux personnes de communiquer avec leur pharmacie pour savoir si celle-ci offre le service et afin de prendre rendez-vous, le cas échéant.

Faits saillants :

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a suffisamment de doses pour vacciner toutes les personnes vulnérables puisqu'il a conclu des contrats pour se procurer plus de 2 millions de doses cette année, contre 1,6 million l'an dernier.

Les personnes de 75 ans et plus ainsi que celles qui vivent avec le diabète, un système immunitaire affaibli, une maladie du cœur, une maladie des poumons ou une maladie des reins devraient être vaccinées en priorité.

La plupart des pharmacies offriront le service de vaccination contre la grippe cette année. Les citoyens sont invités à s'informer auprès de celles qu'ils ont l'habitude de fréquenter.

En complément de la vaccination, il est important d'adopter certaines mesures d'hygiène simples afin de réduire le risque de transmission de la grippe. Tout d'abord, il est conseillé de se laver les mains régulièrement. De même, il faut éviter de se toucher le nez, les yeux et la bouche, portes d'entrée privilégiées par les microbes. Soulignons d'ailleurs que les consignes applicables à la COVID-19 sont aussi efficaces pour prévenir la grippe, c'est-à-dire limiter ses contacts, respecter la distanciation de 2 mètres et porter un couvre-visage.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur cette campagne de vaccination contre la grippe ou pour connaître les modalités entourant le déploiement de ce service dans chaque région, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/vaccingrippe.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]

Liens connexes

http://www.msss.gouv.qc.ca