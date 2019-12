Le ministère de la Famille s'associe à l'organisme Jeunes explorateurs d'un jour pour valoriser le métier d'éducatrice et d'éducateur à la petite enfance

QUÉBEC, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Pour faire la promotion du métier d'éducatrices et d'éducateurs à la petite enfance et valoriser leur travail auprès des tout-petits, le ministère de la Famille s'est associé à l'organisme JeunesExplo. Cet organisme offre des stages d'une journée aux élèves de 4e et 5e année du secondaire qui désirent explorer un métier afin d'orienter leur choix d'études et de carrière.

Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce, aujourd'hui. Cette initiative permettra aux jeunes de se familiariser avec le métier d'éducatrice et d'éducateur à la petite enfance dans un service de garde éducatif près de leur résidence.

Citation

« En s'associant avec l'organisme JeunesExplo, notre gouvernement veut mettre en valeur l'expertise des éducatrices et des éducateurs des services de garde éducatifs du Québec qui, par le biais des stages d'un jour, montrent la voie aux futurs porteurs de l'éducation à la petite enfance du Québec. Cette initiative représente une action concrète de notre gouvernement pour pallier la rareté de main-d'œuvre dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Parce que nous avons à cœur les préoccupations des services de garde éducatifs à l'enfance relativement au recrutement d'éducateurs qualifiés, nous souhaitons ainsi encourager les jeunes à entreprendre des études collégiales en éducation à la petite enfance. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Dans notre région, comme ailleurs au Québec, les centres de la petite enfance (CPE) et les garderies ont de plus en plus de difficulté à recruter du personnel qualifié. La collaboration avec l'organisme JeunesExplo permettra de faire connaître davantage les différentes facettes du travail des éducatrices et des éducateurs à la petite enfance auprès des jeunes de notre région et les inciter à poursuivre des études dans ce domaine. »

Gilles Bélanger, député d'Orford

« JeunesExplo, c'est l'organisation de référence en ce qui a trait à la persévérance scolaire! L'organisme offre depuis plusieurs années une expérience de stage d'un jour clé en main qui se distingue par son contact humain. Il crée un lien entre la relève et le marché du travail. Le conseil d'administration et les membres de l'équipe de JeunesExplo - Stages d'un jour (JE) remercient le ministère de la Famille de leur donner la possibilité de participer activement à la promotion de la profession d'éducateur et d'éducatrice à la petite enfance. »

Isabelle Cloutier, directrice générale de JeunesExplo

Faits saillants

La période d'inscription aux stages d'un jour prend fin le 15 janvier 2020.

En plus de s'occuper de l'organisation et de la gestion des stages en services de garde éducatifs à l'enfance, JeunesExplo valorise le métier d'éducateur et d'éducatrice à la petite enfance dans ses écoles secondaires partenaires et dans les médias, par le biais de diverses actions promotionnelles.

Lien connexe

Pour s'inscrire aux stages d'un jour : https://www.jeunes-explorateurs.org/demarche-stagiaire/

