TOKYO, 11 mars 2021 /CNW/ - Du 3 au 23 mars 2021, le ministère de l'Environnement organisera une exposition en ligne intitulée « Virtual Japan Pavilion - Innovation for 2050 Net-Zero » qui fera connaître les forces et les initiatives technologiques environnementales du Japon auprès de la population du Japon et du monde entier.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour assister à l'exposition.

https://cluster.mu/e/e6f530e4-610a-4cd9-b254-e9f222c10550

En octobre 2020, le premier ministre Yoshihide Suga a déclaré que le Japon visera à réduire ses émissions de gaz à effet de serre en vue d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, notamment pour devenir une société carboneutre et décarbonisée. Pour atteindre cet objectif, l'innovation technologique est nécessaire dans tous les domaines. Les expositions visent à expliquer certaines des technologies et initiatives actuelles des entreprises qui s'efforcent de produire les innovations qui décarboniseront le Japon.

*Un certain nombre de conférences internationales sur les changements climatiques sont prévues en mars, notamment l'Asia-Pacific Seminar on Climate Change, le Zero Carbon City International Forum et l'Asia-Pacific Climate Change Adaptation Forum. L'objectif de cette exposition est de profiter de cette occasion pour partager des informations sur les technologies et les efforts du Japon en matière de lutte contre les changements climatiques.

*Cette exposition est destinée à la préparation technique et à l'essai pilote du pavillon virtuel qui aura lieu lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC - COP 26).

Vue d'ensemble

1. Exposition

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

2. Économie circulaire, mode de vie et activités de soutien

L'espace d'exposition en RV, qui porte sur cinq thèmes clés, sera destiné à la présentation des toutes dernières technologies et initiatives environnementales des entreprises et des organisations au Japon.

2. Séminaire ouvert

Un séminaire international ouvert sur le partenariat qui vise à renforcer la transparence aux fins de la co-innovation (Partnership to Strengthen Transparency for co-innovation - PaSTI) sera organisé. Celui-ci s'articulera autour d'une table ronde réunissant des personnalités clés de divers pays, qui feront le point sur l'état actuel des activités de transparence climatique dans la région de l'ANASE et sur les défis qui se poseront d'ici 2030.

Dates : du 3 mars, à 10 h, au 23 mars 2021, à 23 h 59 (21 jours)

*Le séminaire ouvert commencera le 10 mars, à 11 h.

Du temps est prévu les 11 et 12 mars pour permettre aux participants d'entreprises et d'organisations de répondre aux questions des visiteurs dans l'espace d'exposition.

Pour en savoir davantage, consultez le site :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202102261582-O1-Nr97gnGR.pdf

