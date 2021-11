TOKYO, 8 novembre 2021 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement du Japon a mis sur pied le pavillon du Japon à la COP 26 (26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques qui se déroule du 31 octobre au 12 novembre 2021, à Glasgow, au Royaume-Uni. Le pavillon offre aux intervenants japonais, y compris aux entreprises, l'occasion d'organiser des expositions et des séminaires. Le ministère de l'Environnement du Japon organise également le pavillon virtuel du Japon, dans le but de présenter les technologies et les mesures prises en ligne.

- Vue d'ensemble du pavillon du Japon à la COP 26

Au cours de la COP 26, le ministère de l'Environnement du Japon utilise le pavillon du Japon pour tenir des expositions et des séminaires, en plus du pavillon virtuel du Japon, qui présente des technologies et les mesures prises, afin d'introduire les initiatives et les technologies environnementales du Japon en vue de réaliser la décarbonisation à l'échelle nationale et internationale.

Le 20 juillet 2021, le ministère de l'Environnement du Japon a lancé un appel de candidatures en vue de trouver des exposants de technologies de décarbonisation de pointe au pavillon du Japon. Résultat : 12 expositions seront présentées sur place et 33 expositions seront présentées en ligne (comme l'indique la pièce jointe 1).

De plus, les séminaires mentionnés dans la pièce jointe 2 seront tenus au pavillon du Japon.

Vous trouverez des renseignements détaillés sur les expositions et les séminaires sur le site Web suivant.

- Site Web du pavillon du Japon à la COP 26 :

http://copjapan.env.go.jp/cop/cop26/en/index.html

Pièce jointe 1 : Liste des expositions présentées au pavillon

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202111022694-O1-QeC4v9P7.pdf

Pièce jointe 2 : Calendrier provisoire du séminaire

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202111022694-O2-30sBDuM5.pdf

