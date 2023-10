Réseau Allégé Québec cherche à construire la giga-usine la moins coûteuse et la plus performante au monde pour répondre aux besoins critiques et non satisfaits du stockage de batteries électriques à l'échelle du réseau et de la fabrication de systèmes avancés connexes en Amérique du Nord

VILLE DE SHAWINIGAN, Quebec, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Réseau Allégé Québec Inc. (RAQ, et d/b/a Lightening Grid Québec) a annoncé aujourd'hui avoir reçu une autorisation environnementale et de construction du ministère de l'Environnement du Québec. Afin de construire son installation de fabrication et de recherche avancée en matière de stockage d'énergie située dans la Ville de Shawinigan, au Québec.

« Nous avons franchi une étape importante dans notre mission d'établir une installation de fabrication et de recherche de pointe en matière de stockage d'énergie à Shawinigan, grâce au soutien exceptionnel de nos partenaires du Québec et d'Amérique du Nord », a déclaré Michael Epstein, président-directeur général de Réseau Allégé Québec. « Alors que nous poursuivons les travaux nécessaires et les processus d'obtention de permis, nous sommes ravis de forger des relations plus solides avec nos partenaires locaux et régionaux. Partenaires qui comprennent actuellement Broccolini Construction Inc. et une équipe de professionnels, afin que nous puissions contribuer à la croissance de Shawinigan. »

En tant que leader technologique, les coûts d'investissement estimés de RAQ sont inférieurs à 50 dollars par GWh, soit environ la moitié de la moyenne mondiale du secteur. Les cellules de grande capacité de RAQ permettent une production deux à trois fois supérieure dans une empreinte de bâtiment typique, ce qui se traduit par une plus grande efficacité énergétique, une plus grande productivité et une plus grande agilité de fabrication. Les avantages en termes de performances de la batterie incluent 10 000 à 20 000 cycles, soit jusqu'à une magnitude supérieure à celle des systèmes de stockage d'énergie des concurrents. Le temps de charge du RAQ pour une charge complète en 3 à 5 minutes pour les systèmes à grande échelle est exceptionnel dans l'industrie.

« La majorité des travaux de construction devraient tourner à plein régime en 2024, et le processus de construction devrait créer des centaines d'emplois directs et indirects. Une fois opérationnelle, l'installation contribuera assurément à la croissance de l'emploi et au développement économique de la région », a déclaré Guy Laliberté, chef des opérations de RAQ. « Notre objectif est de bâtir une usine durable et compétitive à l'échelle mondiale pour les systèmes de stockage d'énergie très avancés de RAQ à Shawinigan. »

Avec la demande croissante du marché pour les produits que RAQ fabriquera, l'entreprise agit rapidement pour faire de Shawinigan un endroit compétitif à l'échelle mondiale dans tous les aspects de la performance, des coûts, du capital et de l'efficacité énergétique. L'installation approuvée de phase 1A, qui fait partie du plan de phase 1 de RAQ, aura une capacité de production initiale de 7 GWh. Et des projets d'expansion future, visant à atteindre une capacité de production de 20 GWh.

« La Ville de Shawinigan salue la décision du ministère de l'Environnement. Le projet du Réseau Allégé Québec dans le parc industriel Alice-Asselin est prometteur. Il s'inscrit non seulement dans un écosystème d'entreprises innovantes et créatives de Shawinigan, mais aussi dans un réseau plus large qui fait partie de la Vallée de la transition énergétique du Québec. Nous attendons la réalisation de ce projet avec beaucoup d'intérêt », a déclaré Michel Angers, maire de Shawinigan.

L'usine de RAQ se spécialisera dans la fabrication de blocs-batteries, de cellules et de systèmes liés à l'engagement de l'entreprise en faveur d'une efficacité énergétique supérieure et d'une durabilité environnementale. Les produits et services de grande valeur de RAQ répondront aux besoins critiques en matière d'infrastructures énergétiques, environnementales et de sécurité en Amérique du Nord. Les produits se différencient par leurs excellentes performances, leur sécurité, leur coût compétitif et leur capacité particulièrement élevée.

« RBC Marchés des Capitaux est fière de travailler avec Réseau Allégé Québec et Lightergy et heureuse de constater le soutien continu de la communauté locale dans l'approbation des permis de construction pour le projet », a déclaré Robert Nicholson, chef des énergies renouvelables et de la transition énergétique, Canadian Power, Utilities, et Infrastructure, RBC Marchés des Capitaux. « RBC s'engage à fournir les conseils et les solutions dont nos clients ont besoin pour faire progresser les technologies propres et les infrastructures vertes à l'appui d'un avenir plus durable. »

William Turlington, responsable du financement des mines, des métaux et des industries pour la région Amériques de la Société Générale, le conseiller financier du projet, a déclaré : « La décision d'autorisation du ministère de l'Environnement - un catalyseur critique qui permet de commencer la phase de construction - souligne l'importance de réaliser ce projet indispensable de fabrication de batteries électriques à l'échelle du réseau dans la province de Québec.

RBC Marchés des Capitaux et Société Générale sont les conseillers de RAQ.

« En accompagnant Réseau Allégé Québec dans ses progrès vers l'implantation de ses futures installations à Shawinigan, nous, avec une équipe de professionnels, sommes ravis de continuer à faire avancer ce projet qui contribuera à l'économie de la région et soutiendra sa position de leader en énergie renouvelable, » a déclaré Michael Sciotto, directeur de la construction, Broccolini Construction Inc.

Broccolini Construction Inc., un fournisseur unique de premier plan de services de construction basé au Québec, au Canada, de développement et d'immobilier, desservant les marchés industriel, commercial, institutionnel et résidentiel au Canada, a collaboré avec plusieurs équipes de services professionnels pour créer le projet RAQ, ceci pour la conception préliminaire de la phase A de son installation de fabrication et de recherche basée à Shawinigan.

À PROPOS DU GRILLE ÉCLAIRAGE QUÉBEC

Réseau Allégé Québec, formé par Compact Power, Inc., d/b/a Lightergy™, apporte près de 20 ans d'expertise en technologie avancée de stockage d'énergie et de solutions d'alimentation révolutionnaires, notamment des systèmes de gestion de l'énergie, des cellules, des modules et des systèmes de batteries. Lightergy a une solide histoire de collaboration avec Hydro-Québec depuis 2007. L'entreprise a accumulé un portefeuille de propriété intellectuelle avec plus de 100 brevets et brevets en instance et a établi ses produits dans le créneau de la défense à marge élevée, des services d'urgence et marchés des infrastructures critiques. La société a été pionnière dans le développement et la production de cellules et de systèmes de batteries de haute capacité uniques, permettant une économie, des performances et une efficacité énergétique supérieures pour la production et l'exploitation. http://www.lighteninggridqc.com

Charles Nicolas

Réseau Allégé Québec / Lightening Grid Québec

+1-214-557-5454 - [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2254990/4372944/Lightening_Grid_Quebec_RAQ_Logo.jpg

SOURCE Lightening Grid Quebec