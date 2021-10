Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles réitère son appui aux véhicules électriques et incite la population à prendre ce virage

QUÉBEC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, était de passage aujourd'hui à la deuxième édition du Salon du véhicule électrique de Québec. Il a profité de l'occasion pour rappeler que le Québec est bien engagé dans sa transition énergétique en matière de transport. Il a également réaffirmé que l'électrification fait définitivement partie des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dues à ce secteur, lequel représente environ 57 % du potentiel technique de réduction des GES dans l'ensemble de l'économie québécoise.

Alors que le Québec a passé, en avril 2021, le cap des 100 000 véhicules électriques (VE) et hybrides rechargeables immatriculés, le ministre Julien a tenu à saluer l'intérêt grandissant des Québécois pour ce mode de déplacement plus écologique et à les encourager à choisir les VE pour assurer un avenir plus sobre en carbone. Selon le taux de croissance actuel, le gouvernement du Québec est maintenant confiant d'atteindre, tel qu'il est indiqué dans son Plan pour une économie verte 2030, sa prochaine cible de voir 1,5 million de VE circuler sur nos routes d'ici 2030, soit environ 30 % du parc automobile.

Des efforts importants sont consentis par le gouvernement pour faire progresser l'électrification des transports, notamment grâce à des mesures incitatives, au renforcement de la réglementation visant à augmenter l'offre de véhicules, au soutien à l'innovation technologique, au développement rapide des infrastructures de recharge et aux campagnes d'éducation et de sensibilisation. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles soutient ce virage électrique par l'entremise de ses programmes incitatifs, tels que Roulez vert, Transportez vert et Technoclimat (innovation), ainsi que par son appui financier à la campagne de mobilisation Roulons électrique d'Équiterre.

« Avec le prolongement du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec jusqu'en 2026 et l'éventail d'autres politiques et mesures complémentaires, notre gouvernement se dote des meilleurs leviers pour soutenir l'électrification massive des transports. Ces leviers permettront de conjuguer nos forces pour que les entreprises, les municipalités et les citoyens contribuent à la réduction de notre dépendance aux produits pétroliers. J'encourage tous les automobilistes à découvrir les bénéfices du véhicule électrique et je remercie chaque électromobiliste pour son engagement dans un avenir énergétique durable. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« J'invite tous les Québécois et Québécoises à choisir les transports électriques, pour plusieurs raisons. Choisir un véhicule électrique, c'est accélérer la transition climatique et créer de l'emploi. C'est miser au premier chef sur notre hydroélectricité, propre, abondante et abordable. C'est améliorer la qualité de l'air de même que la santé, la qualité de vie et la sécurité de la population. C'est aussi soutenir l'innovation et le développement de filières stratégiques comme celles des minéraux critiques, des batteries et des transports électriques. C'est, ultimement, contribuer à réduire les émissions mondiales de GES et à mener le Québec vers la carboneutralité d'ici 2050. Rendez-vous au Salon du véhicule électrique de Québec! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Votre gouvernement prend des moyens concrets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur des transports. Notre hydroélectricité offre le meilleur rapport qualité-prix de tous les carburants. Elle est disponible en abondance et à un coût compétitif et elle nous appartient. L'achat de véhicules électriques doit continuer à être favorisé afin que ceux-ci soient de plus en plus nombreux sur les routes du Québec. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Près de la moitié des véhicules électriques neufs immatriculés au Canada se trouvaient au Québec en 2020, soit 48 %.

se trouvaient au Québec en 2020, soit 48 %. Il y a désormais plus de véhicules entièrement électriques que d'hybrides rechargeables immatriculés au Québec. Alors qu'ils représentaient moins de la moitié des nouvelles immatriculations de VE légers en 2018, leur part a augmenté et est passée à 56,5 % en 2019 et à 65,4 % en 2020.

à 65,4 % en 2020. La part de marché des VE dans les ventes de véhicules neufs est passée de 0,7 % en 2015 à près de 7 % en 2020.

Sur le plan de l'exemplarité de l'État, le gouvernement du Québec s'est engagé à ce que la totalité des automobiles, des fourgonnettes, des minifourgonnettes et des véhicules utilitaires sport (VUS) et le quart des camionnettes du parc automobile gouvernemental soient des véhicules électriques d'ici 2030.

Le Québec s'est fixé l'objectif de réduire de 37,5 % ses émissions de GES sous le niveau de 1990 d'ici 2030 et vise à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

