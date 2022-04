Le ministère de l'Économie et de l'innovation confirme aujourd'hui un financement de 5,4 millions de dollars au Pôle d'excellence minier, Groupe MISA, dans le cadre du programme offensive de transformation numérique (OTN)

ROUYN-NORANDA, QC, le 21 avril 2022 Les sociétés minières du Québec s'activent pour acquérir leurs feuilles de route de transition numérique devant les mener versGroupe l'autonomisation des opérations minières. Les PME innovantes de la filière minérale du Québec ne sont pas en reste. MISA leur propose le parcours VORTEX qui les accompagnera vers la maitrise les technologies habilitantes de l'Internet des Objets (IoT). Ces PME suivront un parcours structuré de développement et de commercialisation de leurs projets d'innovation « d'offre de fonctionnalité », c'est-à-dire le produit vendu comme un service.

Le parcours VORTEX marquera un jalon pour consolider la compétitivité des PME du secteur minier du Québec. Ces entreprises déploieront leurs solutions d'affaires, propulsées par la puissance de l'IoT, afin de prendre une position concurrentielle sur le marché d'ici et à l'international. Ce parcours VORTEX s'appuie sur l'expertise unique de MISA en matière de soutien à l'innovation minière. La méthode d'idéation de projet d'innovation développée par MISA permet d'intégrer rapidement le potentiel des technologies numériques et d'amener ces solutions d'affaires sur le marché.

Le financement octroyé dans le cadre du programme OTN permettra d'accompagner plus de 45 entreprises de la filière minérale, ainsi que d'assurer le financement de plus dix projets d'innovation d'offre de fonctionnalité. Le but stratégique est de créer une masse critique de solutions d'affaires numériques portées par nos PME québécoises. L'ensemble du programme entrainera des investissements de plus de 14 millions de dollars au cours des 2 prochaines années.

MISA, acteur de développement

« Les sociétés de l'industrie minière du Québec migreront progressivement vers des opérations toujours plus autonomes au cours des 10 prochaines années. Les mines seront définitivement opérées autrement. Nos PME doivent adaptées leurs offres de service et le parcours VORTEX leur propose une démarche structurée en ce sens » selon Francois Vézina, président du Conseil d'administration du Groupe MISA et vice-président sénior, Développement de projets, services techniques et environnement chez OSISKO Développement.

À propos du Groupe MISA

Le Pôle d'excellence minier, Groupe MISA (Mine, Innovation, Solution, Application) est un réseau d'experts en innovation minière créé en 2005. Il a pour mission d'accélérer, sur une base d'affaires, à l'avancement d'équipements et de services innovateurs afin d'assurer la pérennité et maximisation des retombées de l'industrie minière.

Son offre de service se développe autour de trois axes : le réseautage et rayonnement, le soutien aux projets collaboratifs, et le soutien à l'innovation minière. MISA a acquis le statut de « pôle d'excellence ACCORD » au printemps 2020, confirmant ainsi le déploiement de son expertise en innovation minière pour l'ensemble du Québec.

SOURCE Groupe MISA

Renseignements: Source : Alain Beauséjour, Directeur général, Groupe MISA, [email protected], 819 279-7195