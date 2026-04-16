DENVER, le 16 avril 2026 /CNW/ - La mini machine portative de sonorisation de sommeil de Glocusent « N18 » a connu le succès de Kickstarter en seulement deux semaines, grâce au financement de 117 donateurs dans 17 pays. Basée dans le Colorado, la société Glocusent a mis au point la Mini générateur de bruit blanc N18, un appareil compact et facile à transporter qui combine des fréquences acoustiques spécialement conçues avec un éclairage d'ambiance pour offrir une relaxation multisensorielle, mettant ainsi une technologie du sommeil accessible à la portée des personnes souffrant d'insomnie partout dans le monde.

Mini générateur de bruit blanc N18 de Glocusent

Le mini générateur de bruit blanc N18 met l'accent sur un accompagnement structuré du sommeil grâce à son design compact, à son éclairage LED apaisant de 2 700 K à faible émission de lumière mélanopique et à son système de masquage sonore spécialement conçu pour aider les utilisateurs à établir des routines de sommeil régulières. Les contributeurs ont salué son éclairage apaisant et sa portabilité. Le N18 sera disponible sur le site officiel de Glocusent et sur Amazon après la campagne Kickstarter.

En mars 2026, Glocusent s'est joint au SleepTech Network de la National Sleep Foundation des États-Unis, une initiative de marketing stratégique visant à mieux répondre aux demandes du marché. Ce partenariat renforce l'engagement de Glocusent à fournir des solutions de sommeil fiables qui priorisent les besoins quotidiens des utilisateurs.

Cette campagne fructueuse de Kickstarter ne se limite pas au financement ; elle incarne un parcours de perfectionnement et de travail d'équipe incessants. « Du concept au lancement, nous avons mis au rebut et reconstruit ce projet onze fois pour bien le faire », a partagé l'équipe de la marque Glocusent. « Nous sommes reconnaissants à Mason pour son soutien inestimable dans la stratégie des produits et l'exécution du marketing. » L'équipe des produits a défendu l'« accessibilité pour tous » comme principal argument de vente, assurant ainsi une valeur exceptionnelle aux utilisateurs.

Mini générateur de bruit blanc N18 de Glocusent sur Kickstarter:

L'éclairage le plus immersif au monde dans un appareil portable générateur de bruit blanc.

Le premier mini générateur de bruit blanc au monde avec un anneau de halo de 35 mm.

Évadez-vous de l'effervescence urbaine pour dormir en profondeur.

Lancement de la nouvelle série N de Glocusent sur le site officiel :

Meilleurs cadeaux 2026 : Toute la gamme « White Noise » sur le site officiel

À propos de Glocusent

Fondée à Colorado Springs, la société Glocusent a débuté avec des lampes de lecture innovantes, puis a élargi sa gamme aux mini générateurs de bruit blanc de la série N et aux lampes de camping d'extérieur de la série C. Guidée par la philosophie « Light Up Your Chapters », la marque conçoit des produits qui accompagnent les utilisateurs au quotidien. Des pages que vous lisez la nuit aux aventures en plein air, en passant par les rêves qui vous emmènent demain. En combinant une ingénierie réfléchie et une innovation centrée sur l'utilisateur, Glocusent crée des solutions d'éclairage et de sonorisation fiables et fonctionnelles qui améliorent à la fois le repos et les expériences quotidiennes.

Réseaux sociaux officiels de Glocusent

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Instagram: https://www.instagram.com/glocusent/

Personne-ressource de la marque : [email protected]

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Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2953767/n18_news_kickstarter_sound_machine.jpg

SOURCE Glocusent Co., Ltd