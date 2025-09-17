Le Miner : un nouveau projet immobilier redonnera vie au site historique du restaurant Chez Trudeau à Granby

GRANBY, QC, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Enraciné dans le paysage granbyen, le restaurant Chez Trudeau a longtemps fait partie de l'histoire de la ville, jusqu'à sa fermeture en 2022. Dans le but de redonner vie au site et de contribuer à la vitalité du secteur du centre-ville, tout en rendant hommage à cet héritage, un groupe d'investisseurs et de professionnels engagés dans la région, dont l'actionnaire principal et promoteur immobilier Alexandre Choko, est fier d'annoncer le dévoilement du projet Le Miner, qui sera érigé sur le site de l'ancien restaurant, au 348 de la rue Principale. La livraison du projet est prévue pour le printemps 2027.

Félix Cotte, concepteur, Six Conseil, Olivier Breton, directeur de projet, Six Conseil et partenaire, Alexandre Choko, promoteur immobilier et actionnaire principal, Line Trudeau, ancienne propriétaire de Chez Trudeau, Julie Bourdon, mairesse de Granby, Paul Goulet, Conseiller municipal et responsable de l'habitation, Granby, Martin Demers, Groupe d’Allaire et Gince, Denis Favreau, Favreau Blais Architectes, Hugo Ducharme, partenaire et Darren Bolduc, CONCREA. (Groupe CNW/Édifice Miner S.E.C.)

Le Miner : entre héritage et modernité

Afin de répondre aux besoins de la communauté qui ne cesse de se développer, le futur immeuble de dix étages et d'une valeur de plus de 40 millions de dollars permettra la construction de 103 unités de vie locatives, comprenant une part de logements abordables. Au rez-de-chaussée, deux locaux commerciaux en façade sur la rue Principale permettront d'offrir des services de proximité pour les résidents de l'immeuble ainsi que le voisinage. De plus, à la suite d'un sondage qui a permis d'évaluer les attentes de la clientèle pour ce nouvel immeuble, deux étages de stationnement sous-terrain, une première au centre-ville, seront construits.

Idéalement situé en plein centre-ville, Le Miner, premier développement locatif en hauteur à Granby, sera au cœur de la vie urbaine du quartier. Le sentiment de communauté ne s'arrêtera pas à la porte, puisque les espaces communs ont été réfléchis pour développer un sentiment d'appartenance à un lieu vivant, raffiné et inclusif.

« Ce développement misera sur la qualité, le respect de l'environnement local, avec des matériaux durables et un aménagement réfléchi pour promouvoir le bien-être des futurs résidents. Je tiens d'ailleurs à souligner l'engagement dans ce projet de partenaires de choix, passionnés et motivés par l'idée d'offrir à la communauté de Granby un édifice magnifique et qui répond à leurs attentes : l'Agence SIX, l'entrepreneur général CONCRÉA et Denis Favreau Architecte », mentionne M. Alexandre Choko, promoteur immobilier et développeur du projet Le Miner.

Un souci important sera également accordé à reconnaitre le passé du site. Par exemple, la grande terrasse commune de l'édifice au quatrième étage avec vue sur le parc sera baptisée « Fernand Trudeau » en hommage à l'un des bâtisseurs de l'institution qui a animé la vie de Granby durant près de 90 ans. Le Miner, en face du parc du même nom, fait d'ailleurs référence à Stephen Henderson Campbell Miner, un industriel d'envergure qui occupa la mairie de Granby à deux reprises au 19e siècle et qui a doté la ville d'un patrimoine riche et abondant.

« Notre famille est heureuse que le projet qui succèdera au restaurant soit aussi positif pour le futur de Granby », mentionne Mme Line Trudeau, ex-copropriétaire du restaurant Chez Trudeau. « Nous apprécions tous les efforts des promoteurs pour honorer un passé aussi riche de beaux moments et leur vision d'offrir un nouveau lieu esthétique à notre communauté. »

À PROPOS DU MINER

Le Miner proposera un lieu de vie accueillant et esthétique, dans le respect de la nature et des liens humains. Intégrant une touche artistique dans tout son aménagement, le projet offrira plusieurs espaces favorisant les rassemblements, la détente et le bien-être, ainsi qu'une opportunité de contempler le paysage, à partir du salon Madame Trudeau au 10e étage.

Centrés sur les besoins des futurs occupants et la durabilité, les espaces de vie se distingueront par leur raffinement et leur confort, que ce soit le lounge avec son style raffiné, la terrasse du 4e étage offrant une vue magnifique sur le parc, la salle de sport, les espaces de détentes avec divan et foyer ou le circuit thermal utilisable à l'année incluant sauna extérieur et bain glacée avec douche.

