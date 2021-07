Le milieu des affaires demande la levée des restrictions sur les voyages internationaux avant le déclenchement des élections fédérales

MONTRÉAL, le 14 juill. 2021 /CNW Telbec/ - En collaboration avec la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme (la Table ronde), des chefs de file de l'industrie montréalaise demandent au gouvernement fédéral de rouvrir le Canada aux voyageurs internationaux entièrement vaccinés. Alors que la deuxième saison estivale consécutive de voyages est officiellement menacée, le temps presse pour les entreprises montréalaises.

Dans une année normale, Montréal accueille plus de 11 millions de visiteurs, générant près de 5 milliards de dollars de revenus pour la ville. En raison de la pandémie, le nombre de visiteurs internationaux à Montréal en 2020 a diminué de 94 % par rapport à l'année précédente, et la ville a connu un taux d'occupation des hôtels de 15 % - soit, le plus bas niveau jamais atteint.1

Les entreprises locales de Montréal dépendent fortement du tourisme international. Au cours de l'été 2019, plus de 4 millions de touristes internationaux sont arrivés à l'aéroport Montréal-Trudeau. Avant le début de la pandémie, le tourisme international à Montréal connaissait un taux de croissance de 10 % par an. Bien que nous nous réjouissions du récent assouplissement de certaines restrictions pour les Canadiens voyageant à l'international, les voyageurs internationaux entièrement vaccinés ne peuvent toujours pas visiter le Canada, ce qui a un impact dévastateur sur les entreprises locales.

Les Canadiens se sont précipités en masse pour se faire vacciner, battant des records presque chaque jour. Les Montréalais ont également fait leur part : plus de 70 % des habitants de la ville ont reçu une première dose du vaccin. Le gouvernement fédéral devrait récompenser cet effort en donnant des directives claires quant au plan de réouverture.

Alors que les Canadiens se préparent à retourner aux urnes, la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme demande au gouvernement fédéral de suivre les conseils de son Comité consultatif d'experts en matière de tests et de dépistage, et de rouvrir le pays aux voyageurs internationaux entièrement vaccinés avant que tout ne s'arrête en prévision d'une élection fédérale probable à l'automne. Les restrictions pour les voyageurs internationaux expirent le 21 juillet prochain. Or, le gouvernement a prolongé ces restrictions à de nombreuses reprises. Nous demandons au gouvernement fédéral de cesser cette pratique et de rouvrir les frontières aux voyageurs étrangers.

Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« Les entreprises montréalaises attendent avec impatience d'accueillir à bras ouverts les touristes internationaux. Le fait de lever les exigences de quarantaine pour les Canadiens sans permettre aux voyageurs internationaux entièrement vaccinés d'entrer au Canada a essentiellement créé un corridor de voyage à sens unique qui désavantage le tourisme local et les entreprises locales de Montréal », a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Philippe Rainville, président-directeur général d'Aéroports de Montréal

« Alors qu'une certaine reprise des activités se fait sentir à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, nous ne pourrons pas parler de relance tant que les frontières internationales au pays demeureront fermées. Nous souhaiterions que le gouvernement fédéral établisse un plan pour permettre aux gens d'autres origines et entièrement vaccinés qui cherchent à voyager au Canada de le faire en toute sécurité. D'autres pays, notamment en Europe, ont mis en place des mesures efficaces et favorables au redémarrage de leur industrie touristique en cette saison estivale. L'ouverture des frontières devrait également s'accompagner d'une mise à jour des mesures de contrôle pour les passagers entièrement vaccinés, qui augmentent actuellement les retards dans le traitement des passagers et posent des défis importants au flux des arrivées internationales dans notre aéroport.» a déclaré Philippe Rainville, PDG d'Aéroports de Montréal.

Christophe Hennebelle, vice-président des ressources humaines et des affaires publiques, Transat

« Depuis 16 mois, notre entreprise aérienne est effectivement en pause. Pour assurer notre redémarrage, Transat a besoin que le Canada ouvre ses portes aux voyageurs internationaux entièrement vaccinés. Notre entreprise dessert plus de 60 destinations dans 25 pays. Nous ne pouvons pas assurer la pérennité de notre entreprise en comptant uniquement sur les voyageurs canadiens », a déclaré Christophe Hennebelle, vice-président des ressources humaines et des affaires publiques de Transat.

Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

« Maintenant que plus d'un Canadien sur deux a été entièrement vacciné, le temps est venu d'aider l'industrie du tourisme montréalais à retrouver sa vitalité. Le tourisme d'affaires en particulier, incluant les événements et les conférences qui sont planifiés des années à l'avance, souffre du manque de clarté sur la levée des restrictions entourant l'accueil des voyageurs internationaux. Cette incertitude est d'autant plus dommageable que la majorité des autres pays avec lesquels nous sommes en concurrence ont déjà rouvert leurs frontières aux touristes doubles vaccinés. Nous demandons formellement au premier ministre Justin Trudeau de présenter sans attendre un plan clair de réouverture des frontières pour les voyageurs internationaux entièrement vaccinés », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

À propos de la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme

La Table ronde canadienne du tourisme est une coalition pancanadienne de chefs de file du secteur du tourisme et des voyages - dont des représentants d'aéroports, de compagnies aériennes, d'hôtels et de chambres de commerce d'à travers le pays - qui s'engagent à travailler ensemble pour relancer le secteur de façon harmonieuse et sécuritaire. Le secteur du voyage et du tourisme représente 102 milliards de dollars, emploie des millions de Canadiens à travers le pays et représente 2,1 % du produit intérieur brut du pays. La Table ronde milite en faveur d'un secteur du tourisme et des voyages sûr et prospère à travers le Canada.

