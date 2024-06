Le milieu de la recherche en vieillissement du Québec salue le dévoilement du Plan d'action gouvernemental 2024-2029 « La fierté de vieillir »

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Le Réseau québécois de recherche en vieillissement (RQRV), le plus grand collectif de chercheurs et chercheures en vieillissement au Québec, souligne le lancement du Plan d'action 2024-2029 en matière de vieillissement positif au Québec sous le thème « La fierté de vieillir », dévoilé aujourd'hui par la ministre Sonia Bélanger.

Ce plan, qui comprend 102 mesures regroupées en douze axes clés, a été élaboré à la suite de consultations exhaustives. La communauté de chercheurs en vieillissement du Québec a joué un rôle actif dans ce processus, notamment par le dépôt d'un mémoire par le RQRV et la participation directe de plusieurs de ses membres.

Sylvie Belleville, directrice du RQRV, a exprimé son enthousiasme pour cette initiative gouvernementale : « Nous saluons l'engagement substantiel du gouvernement pour créer les conditions nécessaires à un vieillissement positif des aînés du Québec. Nous applaudissons également la volonté mobilisatrice de la ministre de promouvoir une concertation entre tous les partenaires afin de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des aînés. »

Dre Belleville ajoute : « Les plus de 500 chercheurs membres du RQRV sont impatients de se mettre à l'œuvre pour soutenir le succès de ce Plan. La recherche est un pilier essentiel pour comprendre les enjeux liés au vieillissement, informer les politiques publiques et améliorer la qualité de vie des aînés. »

Le RQRV s'engage à fédérer les forces en recherche du Québec pour élaborer un plan d'action intersectoriel dédié à la recherche en vieillissement. Cela soutiendra non seulement les efforts de suivi et d'implémentation du Plan d'action 2024-2029, mais aussi les enjeux fondamentaux dans les domaines cliniques, technologiques et sociétaux-culturels.

Pour accéder au Plan d'action 2024-2029, consultez le site suivant :

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2024/24-830-02W.pdf

À propos du RQRV

Le RQRV est un Réseau thématique intersectoriel des Fonds de recherche du Québec qui soutient la recherche interdisciplinaire et intersectorielle dans le domaine du vieillissement, de la cellule à la société. Il favorise le développement et le regroupement de chercheurs et d'étudiants, appuie l'augmentation de la capacité globale de recherche en vieillissement et stimule la création de partenariats de recherche nationaux et internationaux.

