LE MILEBROOK : LANCEMENT DU PLUS GRAND PROJET RÉSIDENTIEL MIXTE LOCATIF À L'EXTRÉMITÉ EST DE L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Gestion immobilière Courose est fière d'annoncer le lancement du plus grand projet de développement résidentiel mixte locatif réalisé à l'extrémité est de l'Île-de-Montréal. Le MileBrook viendra répondre à la demande croissante de logements abordables et de nouveaux commerces de proximité pour les communautés et les familles de ce secteur, tout en protégeant les milieux humides qui se trouvent sur ce vaste terrain. À terme, le projet évalué à plus de 340 M$ proposera plus de 800 unités résidentielles locatives réparties dans neuf bâtiments de trois à huit étages.

Le gouvernement fédéral investit à hauteur de 50 M$ dans les deux premiers édifices en construction comprenant 144 logements locatifs, dont 45 % répondent aux critères d'abordabilité de l'initiative de Financement de la construction de logements locatifs en action (IFCLL), désormais connue comme le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA), de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). La phase 1 de ce projet multigénérationnel comprendra quatre bâtiments et 355 unités de logement locatif dont la livraison débutera en 2025.

« Il y a 35 ans, notre père, feu Louis-Charles Routhier, a acquis ce terrain avec l'ambition de créer un endroit où il fait bon vivre pour les familles de l'Est. Depuis quatre ans, nous travaillons activement sur le projet MileBrook en étroite collaboration avec l'arrondissement Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles afin d'assurer la pérennité du quartier. La construction de ces premiers logements locatifs neufs, dont plusieurs sont abordables, marque le début de la création d'un nouveau milieu de vie dans ce secteur. » - Famille Routhier Monette, propriétaire de Gestion immobilière Courose

« Le Milebrook est un projet de développement résidentiel et commercial important pour notre arrondissement et pour le Bout-de-l'île. Ces nouvelles habitations offriront une diversité intéressante de logements en plus de nouveaux commerces fortement attendus dans ce secteur qui en a grandement besoin. » - Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Conçu dans une perspective de développement durable, Le MileBrook propose des habitations dont la performance énergétique excède de 25 % les exigences du code du bâtiment. Les édifices sont d'ailleurs en voie de certification LEED platine. Le projet, conçu par Alain Lafond et Marco Manini Architecte, est réalisé par l'équipe d'Atelier 9506. Le design intègre une approche ludique, accessible et chaleureuse en harmonie avec les principes biophiliques, tout en mettant en valeur le savoir-faire des artisans, des designers et des fabricants québécois. Le MileBrook proposera également des espaces verts, des toits végétalisés et un portager communautaire imaginés par l'horticulteur Albert Mondort.

Une collaboration avec Mères avec pouvoir

Le MileBrook est fier de s'associer avec la Fondation Louis-Charles Routhier pour soutenir la mission de l'organisme Mères avec pouvoir. Ainsi, chaque année, grâce aux dons significatifs de la Fondation, des logements seront réservés pour les femmes cheffes de familles monoparentales à faible ou modeste revenu soutenues par cet organisme. Plus de 85 % des 250 femmes accompagnées à ce jour par Mères avec pouvoir ont obtenu un diplôme ou un emploi.

« Mères avec pouvoir est un organisme sans but lucratif qui favorise le développement optimal et le bien-être des mères d'enfants âgés de zéro à cinq ans afin d'assurer leur insertion sociale et professionnelle. Cette population est surreprésentée dans ce secteur par rapport à la moyenne montréalaise. La collaboration entre le projet MileBrook et la Fondation Louis-Charles Routhier permettra, à terme, de doubler l'impact des initiatives de Mères avec pouvoir en permettant à plusieurs familles de se loger. » - Valérie Larouche, directrice générale de Mères avec pouvoir

Les faits saillants du projet Le MileBrook :

Un projet de neuf bâtiments de trois à huit étages

Plus de 800 unités résidentielles locatives

Des unités de 400 à 2 200 pieds carrés, depuis le studio jusqu'au logement de trois chambres et la maison de ville

Des modules d'entraînement extérieurs et des aires de jeux pour enfants

Une salle de gym intérieure

Une piscine extérieure

Un pavillon de rangement pour vélos

Deux jardins communautaires

Un accès à la future piste cyclable

Des espaces verts assurant la protection des milieux humides de ce vaste terrain

Une place de stationnement résidentiel souterrain par logement

Des critères écoénergétiques supérieurs au code national du bâtiment, en voie de certification LEED Platine

Des commerces de proximité, dont une épicerie Val-Mont de 12 000 pi2

Gestion immobilière Courose tient à souligner la grande contribution de ses partenaires qui participent à la concrétisation de ce projet : Dalaroy Conseil, le Groupe Bâtir et l'Agence SIX.

Pour lire le communiqué de presse du gouvernement fédéral, cliquez ici.

