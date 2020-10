Le mieux-être des gens et des collectivités : Morneau Shepell publie son rapport sur la RSE annuel

En cette année d'incertitude, optimiser la santé et la productivité des employés -- le cœur même de toute organisation prospère -- est plus important que jamais

TORONTO, le 20 oct. 2020 /CNW/ - Morneau Shepell, un grand fournisseur de services de mieux-être global, de santé mentale et de santé mentale numérique, publie aujourd'hui son Rapport sur la responsabilité sociale d'entreprise (RSE) annuel. Ce deuxième rapport annuel de la société décrit les activités en matière de RSE menées en 2019 et au cours des six premiers mois de 2020, y compris les progrès notables accomplis dans des domaines importants, comme les initiatives en matière d'environnement et de durabilité ainsi que les investissements qui soutiennent la santé mentale et l'éducation dans les collectivités.

« Notre priorité demeure la protection de la santé, de la sécurité et du mieux-être de nos employés, surtout en cette période de crise sanitaire mondiale qui est source d'incertitude », assure Stephen Liptrap, président et chef de la direction. « Grâce aux investissements transformationnels que nous avons faits ces dernières années, tant nos méthodes de travail que nos effectifs ont gagné en flexibilité, ce qui nous a grandement aidés à nous adapter à la COVID-19. Au bout du compte, ce sont nos clients, leurs équipes et leur famille qui ont bénéficié d'un meilleur soutien au cours de ces moments particulièrement stressants. »

Outre une Politique environnementale élargie et des investissements axés sur les collectivités, la stratégie en matière de RSE de Morneau Shepell demeure résolument centrée sur les services et les ressources dont les collectivités au sens large ont tant besoin pour faire face aux défis posés par la COVID-19. En 2020, Morneau Shepell a mis en place plusieurs services et ressources pour aider les Canadiens pendant cette période, dont BienCanadiens, une plateforme de ressources numériques sur le mieux-être, et AbilitiTCCiMC, un programme de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet permettant notamment de traiter certains aspects particulièrement difficiles de la pandémie.

Au cours de la première moitié de 2020, Morneau Shepell a également lancé l'Indice de santé mentaleMC, un outil novateur qui mesure l'état de santé mentale des employés au moyen de sondages dans les quatre pays clés où elle exerce ses activités : Australie, Canada, Royaume-Uni et États-Unis.

Inclusion et diversité au premier plan

En plus des moyens dont la société dispose déjà, Morneau Shepell a créé en 2019 le Conseil sur l'inclusion et la diversité ainsi qu'une stratégie en la matière, puis fondé en son sein le Groupe de travail antiracisme plus tôt cette année, et ce, afin de continuer à favoriser l'égalité entre les sexes et la diversité. La société a également offert son appui enthousiaste à CEO Action Pledge aux États-Unis et à l'Initiative BlackNorth au Canada -- deux initiatives phares visant à encourager concrètement la diversité et l'inclusion en milieu de travail.

« Nous sommes fiers d'avoir une bonne mixité des sexes dans notre équipe. En 2019, les femmes occupaient plus du tiers (38 pour cent) des sièges de notre conseil d'administration et plus du quart (27 pour cent) des postes de haute direction -- un nombre nettement plus élevé que les 10 pour cent de femmes détenant un poste de haute direction dans les 100 plus grandes entreprises canadiennes cotées en bourse en 2019 », poursuit monsieur Liptrap.

Autre progrès marquant à souligner en matière de RSE, The Globe and Mail a classé Morneau Shepell au septième rang sur 224 sociétés figurant dans l'indice composé S&P/TSX et lui accordé une note de 96 sur 100 lors de son évaluation annuelle de la gouvernance d'entreprise, ce qui témoigne du solide cadre de gouvernance de la société.

L'objectif de Morneau Shepell : veiller au mieux-être d'un milliard de gens

À l'heure actuelle, Morneau Shepell soutient près de cent millions de personnes par l'entremise de ses programmes d'aide aux employés et à la famille, des régimes de retraite qu'elle administre, du travail bénévole de ses employés et de ses investissements dans les collectivités. La société a aussi lancé le programme Veiller au mieux-être d'un milliard de gens, qui mise sur la mobilisation des employés et les incite à participer à des activités de bénévolat dans la communauté.

« Veiller au mieux-être d'un milliard de gens, c'est ce à quoi aspire notre équipe à long terme », ajoute monsieur Liptrap. « Nos employés ont à cœur un objectif en matière de RSE à la fois audacieux et noble, celui de contribuer au mieux-être d'un nombre encore plus grand de personnes au cours des années à venir. »

Le Rapport 2019 sur la responsabilité sociale d'entreprise dans son intégralité est accessible à l'adresse suivante : https://www.morneaushepell.com/ca-fr/responsabilite-sociale-d-entreprise.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est un grand fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, visitez le site morneaushepell.com.

