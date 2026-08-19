Le mercredi 19 août 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
19 août, 2026, 14:20 ET
OTTAWA, ON, le 19 août 2026 /CNW/ --
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Région de la capitale nationale (Canada)
|
15 h 00
|
Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.
|
Réunion virtuelle, fermée aux médias
|
16 h 30
|
Le premier ministre présidera une réunion avec les premiers ministres des provinces et des territoires.
|
Réunion virtuelle, fermée aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article