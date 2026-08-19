Le mercredi 19 août 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

19 août, 2026, 14:20 ET

OTTAWA, ON, le 19 août 2026 /CNW/ -- 

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

15 h 00

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.



Réunion virtuelle, fermée aux médias


16 h 30

Le premier ministre présidera une réunion avec les premiers ministres des provinces et des territoires.



Réunion virtuelle, fermée aux médias

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

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