Le mercredi 19 août 2026

OTTAWA, ON, le 19 août 2026 /CNW/ --

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

15 h 00 Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.





Réunion virtuelle, fermée aux médias



16 h 30 Le premier ministre présidera une réunion avec les premiers ministres des provinces et des territoires.





Réunion virtuelle, fermée aux médias

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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