LE MÉLO FESTIVAL DÉVOILE SA PROGRAMMATION COMPLÈTE !

Le Mélo festival dévoile une programmation audacieuse et rassembleuse pour les 4, 5 et 6 juin 2026. Elderbrook, Josh Ross, Les Louanges, Fredz, Alicia Moffet et Ekkstacy sont annoncés en têtes d'affiche pour la deuxième édition du festival.

MONTRÉAL, le 12 mars 2026 /CNW/ - À quelques mois de son retour très attendu, le Mélo Festival est fier de dévoiler la programmation complète de sa deuxième édition, qui se tiendra du 4 au 6 juin prochains à la Plaza Repentigny. Après avoir annoncé une première vague d'artistes en février, le festival confirme aujourd'hui l'ensemble des talents qui prendront part à cette grande célébration musicale. Avec plus de 25 artistes locaux et internationaux réunis sur scène, le Mélo Festival promet trois jours de découvertes, de performances marquantes et de moments festifs dans une ambiance unique sur la Rive-Nord de Montréal. Avec un concept entièrement repensé, le Mélo offre aux festivaliers une expérience complète axée sur la découverte et la convivialité, dans une ambiance immersive, du jeudi au samedi.

UNE VITRINE IMPORTANTE POUR LES TALENTS D'ICI

Fidèle à sa volonté de promouvoir la scène musicale locale, le Mélo Festival propose une importante variété de spectacles d'artistes d'ici dans sa programmation. Cette deuxième édition permettra au public de découvrir ou redécouvrir des talents québécois et canadiens, dont Ekkstacy, Les Louanges, Fredz, Alicia Moffet, Marie Céleste, Vince Lemire, et plus encore. En leur offrant une scène de grande envergure aux côtés d'artistes internationaux, le festival contribue activement à faire rayonner la richesse et la créativité de la musique d'ici. C'est d'ailleurs lors du Festival Mélo que Dead Obies fera un retour très attendu sur scène après sept ans d'absence. Les festivaliers de Repentigny et d'ailleurs auront la chance de voir performer ce groupe mythique de rappeurs québécois réunis. Et ce n'est pas tout, le Festival proposera des DJ sets cachés, en collaboration avec Heures Ouvrables, dans les environs de la Plaza Repentigny. Lebicar, artiste fièrement reconnu de la région, sera de la partie pour proposer son univers musical aux festivaliers.

UN JEUNE FESTIVAL QUI ATTIRE DES ARTISTES DE RENOM

Seulement à sa deuxième édition, le Mélo Festival démontre déjà sa crédibilité et sa capacité à rassembler des artistes de calibre international et à susciter l'enthousiasme de l'industrie musicale. Elderbrook, cumulant près huit millions d'auditeurs chaque mois, ainsi que Josh Ross, artiste country de renom feront vibrer la scène de Repentigny, chacun en proposant un univers bien à eux. Ces têtes d'affiche reconnus ont choisi de prendre part à l'aventure cette année, témoignant de la confiance grandissante envers l'événement et de l'ambition assumée de son organisation. Avec une programmation forte et une identité bien définie, le Mélo s'impose rapidement comme un nouveau rendez-vous musical incontournable dans le paysage festivalier québécois.

''Voir autant d'artistes d'envergure embarquer dans l'aventure du Mélo, dès la deuxième édition, c'est extrêmement motivant pour toute l'équipe. On veut créer un festival rassembleur, audacieux et festif qui fait rayonner Repentigny et la scène musicale actuelle.'', mentionne Samuel Nadeau-Piuze, président et fondateur du festival.

UNE DEUXIÈME ÉDITION ASSUMÉE ET DIVERSIFIÉE

Du rap au country, en passant par la pop, l'électro et d'autres influences musicales actuelles, la programmation 2026 reflète la diversité et l'ouverture qui caractérisent le Mélo Festival. Chaque journée proposera une ambiance distincte et une succession de performances qui feront voyager les festivaliers à travers une variété d'univers musicaux. Que ce soit pour découvrir de nouveaux artistes ou pour voir sur scène ses favoris, le Mélo promet une expérience musicale riche et accessible à tous.

"Nous avons eu un véritable coup de cœur pour l'équipe derrière le Mélo Festival : passionnée, créative et profondément engagée dans sa communauté. Lorsque l'occasion s'est présentée de soutenir un événement émergent en région, nous avons reconnu ici l'opportunité d'avoir un impact concret et significatif. Nous sommes fiers de contribuer à un projet qui fait rayonner les artistes d'ici et d'ailleurs, et qui enrichit la vie culturelle de la région." - Emmanuelle Roy, directrice adjointe, expérience de marque et commandites.

UN CONCEPT REVU POUR UNE IMMERSION COMPLÈTE DANS L'UNIVERS MÉLO

Le festival revient pour sa deuxième édition avec une programmation extérieure du jeudi au samedi ainsi qu'avec une programmation inédite dans de toutes nouvelles installations intérieures, où seront présentés des spectacles lors d'after-partys. Cette expérience surprenante propose une immersion totale dans l'univers inclusif du Mélo et de ses créateurs. Fléau Dicaprio, Lary Kidd, Daddy Long Legs, Choses Sauvages et Virginie B sont les artistes annoncés à performer lors des after-partys. La programmation journalière a été repensée afin de mettre de l'avant des univers distincts, répondant à tous les goûts des festivaliers de la grande région de Montréal.

Le Mélo Festival 2026 demeure fidèle à ses valeurs fondamentales : offrir des découvertes musicales locales et internationales, promouvoir l'inclusion et créer un espace où tous les festivaliers se sentent les bienvenus. Plusieurs surprises ainsi que d'autres détails de la programmation complète seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

Les billets de trois jours sont déjà disponibles sur www.melofestival.com . Les billets journaliers seront mis en vente plus tard au printemps 2026.

Merci aux partenaires majeurs du projet pour leur précieux soutien :

À PROPOS DU MÉLO FESTIVAL

Le Mélo Festival est une célébration musicale inclusive et diversifiée, créée pour rassembler les communautés autour de la musique. Porté par une passion pour les talents locaux et internationaux, il offre une programmation éclectique qui mêle folk, électro, pop et classiques québécois. Avec pour mission de démocratiser l'accès à la musique et de créer des moments inoubliables, le festival reflète des valeurs d'inclusivité, d'accessibilité et de découvertes culturelles, tout en enrichissant la scène musicale de la banlieue est de Montréal.

Pour plus d'informations : www.melofestival.com | @melo.festival | Melo Festival

