Le meilleur des États-Unis et du Mexique

MISSION, Texas, 20 juin 2022 /CNW/ -- La région du Rio Grande du Texas du Sud, une région binationale située à la frontière États-Unis-Mexique, englobe sept comtés du Texas et dix municipalités dans l'État du Tamaulipas. Du côté des États-Unis, la région s'étend des ports du golfe du Mexique à Brownsville dans le comté de Cameron, à l'est, jusqu'aux centres de logistique de la région de Laredo située dans le comté de Webb, à l'ouest. La partie mexicaine de la région s'étend des plages de Matamoros, à l'est jusqu'aux usines de fabrication de Nuevo Laredo, à l'ouest. Cet emplacement unique permet d'établir des relations internationales approfondies dans le secteur culturel et commercial.

L'un des avantages commerciaux uniques de l'emplacement géographique de la région du Rio Grande du Texas du Sud est sa souplesse opérationnelle binationale. Puisque la région englobe des parties des États-Unis et du Mexique, elle permet aux entreprises et aux investisseurs d'exercer des activités commerciales dans deux pays tout en traitant les processus d'affaires et de fabrication de façon unifiée. Cette région est rentable parce qu'elle permet aux entreprises d'exercer leurs activités en tirant parti de la force de chaque pays sous une seule structure de gestion intégrée, maximisant ainsi l'efficacité des intrants directs et indirects.

Les entreprises exerçant leurs activités dans la région du Rio Grande du Texas du Sud bénéficient non seulement d'une souplesse opérationnelle binationale, mais aussi de l'économie du Texas, la 9e plus grande économie au monde avec un PIB de 2 billions de dollars américains. Au-delà du Texas, la région est située au cœur de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine, ce qui permet aux entreprises de profiter d'un accès direct, rapide et multimodal à toute l'Amérique du Nord, soit à environ 25 % du marché mondial de la consommation. Cette connexion multimodale bénéficie également du climat tempéré de la région, favorisant un transport efficace durant toute l'année avec très peu de perturbations. Des autoroutes inter-États, des chemins de fer de classe I, des aéroports internationaux, un accès à la voie navigable intercostale du golfe et des ports de mer en eau profonde relient la région à l'Amérique du Nord, à l'hémisphère occidental et au globe. Et dans un contexte d'intensification des activités de SpaceX dans les installations de Starbase, au Texas, la région du Rio Grande du Texas du Sud pourrait bientôt offrir des liens commerciaux au-delà des frontières terrestres.

Les liens commerciaux de la région du Rio Grande du Texas du Sud trouvent leurs racines dans des décennies de relations internationales approfondies, qui ont été davantage renforcées lors de la signature de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). L'accord a renforcé les relations commerciales entre les pays, favorisant des marchés plus libres, un commerce plus équitable et une base opérationnelle plus robuste.

Si vous envisagez de fabriquer des produits en Amérique du Nord pour la même région, considérez les attraits de la région du Rio Grande du Texas du Sud.

