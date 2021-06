Hamster dévoile une grande étude sur les effets du télétravail sur les employés et leurs perceptions face à leurs employeurs.

MONTRÉAL, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - Un total de 47% des travailleurs canadiens sont en télétravail (totalement ou en partie) et plus de la moitié (51%) d'entre eux envisagent à continuer de travailler partiellement ou totalement à distance une fois les mesures sanitaires levées. Avec la campagne de vaccination qui continue et le nombre de cas qui diminue, on ne peut s'empêcher de penser au fameux « retour à la normale ». Cependant, à la lumière de ces données, pouvons-nous vraiment dire que le normal de demain est le même qu'il y a 15 mois?

Ayant pour objectif d'explorer la perception des travailleurs canadiens quant aux effets de la COVID sur leur environnement de travail ainsi que sur leur bien-être psychologique, cette nouvelle étude soulève plusieurs données intéressantes sur les habitudes changeantes des employés.

« Je pense qu'il serait irréaliste de croire que la pandémie n'aura pas d'impacts à long terme ou même permanent sur le monde du travail. En tant que chef de file canadien de l'industrie des fournitures pour les milieux de travail, on sentait qu'il était important d'enquêter sur la perception des travailleurs canadiens afin de bien saisir la nouvelle réalité à laquelle nous allons faire face en tant qu'employeur. Ces données nous parlent, et Hamster, tout comme bien d'autres entreprises canadiennes, fait face à cette réalité », affirme Denis Mathieu, président et chef de la direction de Novexco Inc.

Mythes et réalité du télétravail

Des télétravailleurs canadiens, 37% affirment être plus efficace en télétravail alors que 46% disent être tout aussi efficace à la maison qu'au bureau. Seulement 15% affirment être moins efficace. Les facteurs les plus fréquents expliquant l'augmentation de l'efficacité des travailleurs sont : moins de distractions (38%), moins de transport entre la maison et le travail (15%), moins de perte de temps (14%) et plus de flexibilité/possibilité de contrôler son environnement (14%).

Ces données sont particulièrement intéressantes si l'on tente de démystifier les perceptions autour du télétravail. Après tout, ce mode de travail était déjà une tendance à la hausse avant la COVID. Il semblerait que la pandémie ait simplement accéléré les choses.

Satisfaction au travail

Bonne nouvelle pour les employeurs : malgré la pandémie, la satisfaction des employés par rapport à leur travail a augmenté à 87% (vs 83% en 2018*).

Il est important pour les employeurs canadiens d'identifier les éléments pour lesquels les travailleurs sont les plus satisfaits, et ceux pour lesquels ils le sont moins. Selon l'étude, il semblerait que le mode de travail de l'employé ait un impact sur sa satisfaction, sa motivation et son niveau d'engagement.

En effet, les travailleurs en mode hybride sont les plus satisfaits (92%) et les plus motivés (91%). Ils sont également très engagés (90%). De plus, 92% sont satisfaits de leurs tâches et responsabilités, 86% se sentent utiles dans leur travail et près de 4 travailleurs sur 5 occupent un emploi qui leur donne un sentiment d'accomplissement.

À l'inverse, on remarque que les travailleurs qui ne font pas de télétravail sont 2 fois plus insatisfaits (15%) que les travailleurs hybrides et ne sont pas motivés à 17%. On constate également que 40% d'entre eux sont insatisfaits de leurs dirigeants d'entreprise et 24% de leurs conditions de travail (jours de congé, horaire, assurances, REER collectifs, etc.).

Alors que les entreprises commencent à annoncer leur plan de retour, le mode de travail hybride semble être le compromis idéal: une solution qui considère les préférences des travailleurs tout comme celles des employeurs, sans avoir à compromettre sur l'efficacité des employés, ni leur rendu.

___________________ *Grande étude sur le monde du travail par Léger pour Hamster (2018).

Santé et bien-être au travail en temps de COVID

Mis à part les impacts environnementaux, un employeur devrait également prendre en considération les impacts psychologiques sur ses employés tels que la charge de travail et le bien-être.

Les travailleurs canadiens disent avoir ressenti les malaises suivants au travail :

Fatigue constante (25%)



Sentiment permanent de tension (23%)



Peur, inquiétudes fréquentes, anxiété ou panique (22%)

71% des milléniaux (18-34 ans) disent avoir ressenti un malaise au cours de la dernière année. C'est plutôt 58% pour la génération X (35-54 ans) et seulement 37% pour les baby-boomers (55+).

60% des employés ont dû apprendre de nouvelles tâches au cours de la dernière année.

74% sont des milléniaux (18-34 ans).

3 travailleurs sur 4 ont apprécié l'équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle au cours de la dernière année.

37% ont dû réorganiser leur logement pour accommoder la nouvelle réalité du télétravail.

20% affirment ne pas avoir tout le matériel nécessaire pour bien effectuer leur travail.

Grande étude de Léger sur le monde du travail pour Hamster

Un sondage web a été réalisé du 25 mars 2021 au 4 avril 2021 auprès d'un échantillon représentatif de 1000 Canadiens(nes) faisant partie de la population active, âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais. À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l'âge, les régions, la langue maternelle et la scolarité afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population active. À titre comparatif, la marge d'erreur maximale pour un échantillon de 1000 répondants est de ±3,1%, et ce, 19 fois sur 20.

À propos de Novexco Inc. et Hamster

Entreprise canadienne propriété de ses marchands et de sa direction, Novexco est un distributeur de fournitures de bureau, de produits technologiques et de mobilier fondée en 1996. Depuis mars 2018, les activités commerciales sont désormais regroupées sous le nom de Hamster® et représentées par 109 magasins dans l'est du Canada, principalement au Québec, une division de ventes commerciales nationale et un site web transactionnel servent les consommateurs et entreprises canadiennes à partir de ses centres de distribution de Vancouver C.-B., Calgary AB, Brampton ON, Laval QC, Montréal QC et Dartmouth N.-É. Le réseau Hamster représente plus de 2500 employés et le siège social de Novexco est situé à Laval. Depuis 2019, Novexco fait partie du Club Platine des sociétés les mieux gérées au Canada.

